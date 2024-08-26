Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

26 Августа 2024 • 21:25 Комментировать
Родина Москва
2:2
Ротор
окончен

В последнем матче седьмого тура набравший победный ход «Ротор» гостил у ещё одного претендента на группу лидеров - «Родины». Уже на шестой минуте Дамир Таликин принял мяч на правом фланге, начал смещаться, вошёл в штрафную площадь и пробил с правой ноги и открыл счёт при помощи рикошета. Хозяева отыгрались перед уходом на перерыв - через левый край начали атаку москвичи, передача на Александра Юшина, который одним касанием принял, потратил два касания, чтобы подработать, и с правой ноги обводящим ударом направил игровой снаряд в дальний верхний угол - 1:1. Только возобновилась игра, и из центра поля начал атаку Юшин, красиво развернулся, выдал передачу на Астемира Гордюшенко, который «разрезал» оборону соперника передачей с правой ноги на ход Дмитрию Шадринцеву, который с левой ноги пробил в дальний угол ворот - 2:1. Гордюшенко под удар сбросил мяч, Юшин пробил, но вратарь перевёл мяч на угловой. Заброс на Илью Кухарчука, который отдал на правый край на Глеба Шильникова, который подачу исполнил, невероятным образом не сумел обработать игровой снаряд Евгений Болотов, а мог ведь сравнивать. И все же на 84-й минуте «Ротор» добился своего - с левой ноги пробил Дмитрий Прищепа, чуть подкручивая мяч, и кипер получил удар в свой угол - 2:2.

Протокол игры  
Родина Москва2:2Ротор
  6'Таликин Дамир (0:1)
(1:1) Юшин Александр45'  
(2:1) Шадринцев Дмитрий48'  
  84'Прищепа Дмитрий (2:2)
Корякин АлександрШадринцев ДмитрийРядно Михаил 88' (Шайхтдинов Дамир ( 88') Крижан МитчаМещанинов АртёмКлещенко Александр  82'Мусаев Леон 67' (Сокол Артём ( 67') Концевой Артём Александрович 73' (Рейна Йорди ( 73') Фищенко РусланГордюшенко Астемир 89' (Данилин Максим Алексеевич ( 89') Юшин Александр
Запасные: Маркитесов ДмитрийБурлаков МатвейТрунтаев ЕгорСангаре ДэвидКане Мамаду
Чагров НикитаПрищепа Дмитрий  45'Шумских Алексей  53'Швецов МаксимСемёнов Андрей Игоревич 72' (Шильников Глеб ( 72') Болотов ЕвгенийПлотников Никита 72' (Завезён Юрий ( 72'  90') Таликин ДамирКасимов Тимур 66' (Морозов Владислав ( 66') Тюрин Владислав 54' (Плиев Заурбек ( 54') Агеев Михаил  33' 46' (Кухарчук Илья ( 46')
Запасные: Камлашев ДаниилДудкин КириллСоколов ИгорьПяткин ИванНикитин АлексейАверкиев Вадим
26 августа.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Родина Москва

Новости по матчу

22 Августа
22:59
Ставка и прогноз на матч Родина – Ротор Мелбет-Первой лиги – 26 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Суарес установил рекорд «Интер Майами» Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ «Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте «Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Ротор Ротор
2
2
1.91 3.35 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Августа
21:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Родиной»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гуарирапа близок к уходу из «Сочи», клуб ищет ему замену слухи
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
В Мелбет-Первой лиге начинают тестировать ВАР официально
13:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» высказались о возможном назначении Василенко на должность главного тренера
13:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» рассказали, почему решили расстаться с Гараниным
25 Августа
21:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» уверенно обыграла «Енисей»
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» после ошибки вратаря в концовке
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» помешал «Торпедо» возглавить таблицу
14:44 · Россия. Премьер-лига
Капленко стал игроком «Химок» официально
13:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» обыграл «Уфу» с 1:3
12:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Писарский отметился дебютным мячом за «Сочи»
24 Августа
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» помешал «Уралу» возглавить Первую лигу
18:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» одержал первую победу в сезоне, одолев «Аланию»
14:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «Команда не развалилась при счёте 0:2, за это ей благодарен»
23 Августа
19:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лидирующий «Арсенал» не смог забить аутсайдеру
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» отыграл два гола в матче с «Соколом»
12:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Чурич назвал задачу «Торпедо» на сезон
10:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» обратилась к своим болельщикам
22 Августа
22:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игоря Денисова не будет в тренерском штабе клуба Басты
17:29 · Россия. Премьер-лига
В костромском «Спартаке» хотят видеть Дзюбу
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Химки» договорились о трансфере полузащитника «Балтики» Капленко слухи
10:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
В пятницу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Сокола»
21 Августа
08:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» уволил главного тренера официально
20 Августа
18:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Слишковича: «Из «Балтики» нам не звонили»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» отказалось от подписания Баклова
Все новости
Рекомендуем