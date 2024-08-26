«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

В последнем матче седьмого тура набравший победный ход «Ротор» гостил у ещё одного претендента на группу лидеров - «Родины». Уже на шестой минуте Дамир Таликин принял мяч на правом фланге, начал смещаться, вошёл в штрафную площадь и пробил с правой ноги и открыл счёт при помощи рикошета. Хозяева отыгрались перед уходом на перерыв - через левый край начали атаку москвичи, передача на Александра Юшина, который одним касанием принял, потратил два касания, чтобы подработать, и с правой ноги обводящим ударом направил игровой снаряд в дальний верхний угол - 1:1. Только возобновилась игра, и из центра поля начал атаку Юшин, красиво развернулся, выдал передачу на Астемира Гордюшенко, который «разрезал» оборону соперника передачей с правой ноги на ход Дмитрию Шадринцеву, который с левой ноги пробил в дальний угол ворот - 2:1. Гордюшенко под удар сбросил мяч, Юшин пробил, но вратарь перевёл мяч на угловой. Заброс на Илью Кухарчука, который отдал на правый край на Глеба Шильникова, который подачу исполнил, невероятным образом не сумел обработать игровой снаряд Евгений Болотов, а мог ведь сравнивать. И все же на 84-й минуте «Ротор» добился своего - с левой ноги пробил Дмитрий Прищепа, чуть подкручивая мяч, и кипер получил удар в свой угол - 2:2.