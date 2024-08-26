В Мелбет-Первой лиге запускается тестирование системы ВАР. Об этом официально пишет телеграм-канал турнира.

Правда, пока использование ВАР будет в ограниченном формате. Работать система будет на домашних матчах двух клубов - столичной «Родины» и «Черноморца».

«Именно на стадионах этих команд было установлено оборудование, необходимое для работы системы», - отметили в Первой лиге.

Таким образом, уже в понедельник, 26 августа система ВАР будет протестирована в игре седьмого тура первенства между «Родиной» и «Ротором».

Пройдёт поединок на «Сапсан Арене» в Москве, а его текстовую трансляцию проведёт наш портал.