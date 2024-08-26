В «Черноморце» высказались о возможном назначении Василенко на должность главного тренера

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв высказался о возможном назначении Олега Василенко на должность главного тренера новороссийского клуба.

Спортивный функционер отметил, что не будет комментировать информацию о том, были ли у него с кем-то какие-то разговоры, ведь ежедневно он общается с разными специалистами.

«Если мы с кем‑то знакомы, это необязательно является фактом переговоров на какую‑либо должность. Работа ведется в этом направлении, скоро все всё узнают», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 25 августа, стало известно, что пост главного тренера «Черноморца» покинул Вадим Гаранин.