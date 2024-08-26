В «Черноморце» рассказали, почему решили расстаться с Гараниным

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал, почему было принято решение расстаться с главным тренером Вадимом Гараниным.

Спортивный функционер отметил, что решение было принято совместно всем руководством клуба, включая ключевого инвестора, генерального директора, поэтому он лично объявил об этом решении специалисту, а не по СМС, как писали некоторые СМИ.

«Я всё сказал ему лично сразу после матча с «Торпедо». На текущий момент мы приняли решение, что так будет лучше для клуба. Продолжим сезон с новым главным тренером», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Новороссийский клуб после семи туров Первой лиги занимает 14-е место в турнирной таблице.