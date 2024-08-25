«Чайка» уверенно обыграла «Енисей»

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Чайка» с «Енисеем» бились за право выйти на четвёртое место в таблице. Данила Янов с линии вратарской простреливал на дальнюю штангу, откуда Александр Руденко с разворота умудрился промахнуться. В середине первого тайма оборона гостей дважды давали бить после угловых, и в итоге Александр Нестеров, выиграв воздух, стал автором победного гола - 1:0. Максим Лайкин ответил опасным ударом, голкипер парировал, а его партнер блокировал добивание. У гостей хорошая атака по левому краю поля, на прострел никто не сыграл, и голкипер с трудом вынул мяч у дальней штанги.

После перерыва «Енисей» хорошо выглядел и несколько раз угрожал воротам, но супермоментов все же не имел. В концовке Руденко в штрафной без помех получил мяч и вовремя сыграл левее, а Александр Хохлачёв не мог промахнуться - 2:0.

«Чайка» идет на четвертом месте, соперник - делит десятое.