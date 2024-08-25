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Мелбет-Первая лига

«Балтика» дожала «КАМАЗ» после ошибки вратаря в концовке

25 Августа 2024 • 21:04 Комментировать
Балтика
1:0
КАМАЗ
окончен

Завершился матч седьмого тура Мелбет-Первой лиги меду «Балтикой» и «КАМАЗом». На первых минутах Павел Горелов обокрал защитника, убежал один на один с голкипером и пробил в него. Алекс Фернандес со штрафного и Никита Глушков на добивании не смогли переиграть вратаря гостей. Фернандес зарядил под ближнюю штангу с рикошетом, но и здесь кипер на месте.

Второй тайм получился унылым, но на 87-й минуте «Балтика» получила подарок от соперника - вратарь гостей столкнулся с Ильей Стефановичем и выбил мяч перед собой, а Кирилл Никишин его тут же отправил в сетку - 1:0.

Калининградцы с 10 очками делят шестое место, соперник - 13-е с 7 баллами.

 

Протокол игры  
Балтика1:0КАМАЗ
(1:0) Никишин Кирилл87'  
Свинов ИльяГассама НатанОсипов Александр 78' (Ковалёв Юрий ( 78') Андраде Кевин  59'Терентьев Денис 78' (Стефанович Илья ( 78') Саусь Владислав  38' 78' (Мохаммад Амир ( 78') Пряхин СергейГлушков Никита Андреевич 90' (Луна Диего ( 90') Аванесян Тигран  59'Фернандес Алекс II 78' (Никишин Кирилл ( 78') Эльдарушев Абу-Саид
Запасные: Титков НиколайБегун ДмитрийКалачёв ИльяКамаев НиколайЛюбаков ЕгорПетров ИльяАрбузов Ярослав
Анисимов АртурПочивалин ВалерийМаругин Даниил 90' (Дерюгин Александр ( 90') Кусяпов ТалгатГюрджан АртёмАбрамов Артём 70' (Апеков Руслан ( 70') Козлов ИванГорелов Павел  59' 90' (Хубаев Давид ( 90') Акбашев РоманАбдуллаев Сурхайхан 70' (Стародуб Дмитрий ( 70') Защепкин Роман  59' 70' (Караев Давид ( 70')
Запасные: Тананеев ДмитрийАюкин РусланАсылов ИльясКириллов ЮрийГерасимов ДмитрийРатников Савелий
25 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Балтика

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Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 25 августа 2024
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