«Балтика» дожала «КАМАЗ» после ошибки вратаря в концовке

Завершился матч седьмого тура Мелбет-Первой лиги меду «Балтикой» и «КАМАЗом». На первых минутах Павел Горелов обокрал защитника, убежал один на один с голкипером и пробил в него. Алекс Фернандес со штрафного и Никита Глушков на добивании не смогли переиграть вратаря гостей. Фернандес зарядил под ближнюю штангу с рикошетом, но и здесь кипер на месте.

Второй тайм получился унылым, но на 87-й минуте «Балтика» получила подарок от соперника - вратарь гостей столкнулся с Ильей Стефановичем и выбил мяч перед собой, а Кирилл Никишин его тут же отправил в сетку - 1:0.

Калининградцы с 10 очками делят шестое место, соперник - 13-е с 7 баллами.