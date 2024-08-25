«Балтика» дожала «КАМАЗ» после ошибки вратаря в концовке

Завершился матч седьмого тура Мелбет-Первой лиги меду «Балтикой» и «КАМАЗом». На первых минутах Павел Горелов обокрал защитника, убежал один на один с голкипером и пробил в него. Алекс Фернандес со штрафного и Никита Глушков на добивании не смогли переиграть вратаря гостей. Фернандес зарядил под ближнюю штангу с рикошетом, но и здесь кипер на месте.
Второй тайм получился унылым, но на 87-й минуте «Балтика» получила подарок от соперника - вратарь гостей столкнулся с Ильей Стефановичем и выбил мяч перед собой, а Кирилл Никишин его тут же отправил в сетку - 1:0.
Калининградцы с 10 очками делят шестое место, соперник - 13-е с 7 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Никишин Кирилл87'
Свинов Илья•Гассама Натан•Осипов Александр78' (Ковалёв Юрий (78') •Андраде Кевин• 59'Терентьев Денис78' (Стефанович Илья (78') •Саусь Владислав 38'78' (Мохаммад Амир (78') •Пряхин Сергей•Глушков Никита Андреевич90' (Луна Диего (90') •Аванесян Тигран• 59'Фернандес Алекс II78' (Никишин Кирилл (78') •Эльдарушев Абу-Саид
Анисимов Артур•Почивалин Валерий•Маругин Даниил90' (Дерюгин Александр (90') •Кусяпов Талгат•Гюрджан Артём•Абрамов Артём70' (Апеков Руслан (70') •Козлов Иван•Горелов Павел 59'90' (Хубаев Давид (90') •Акбашев Роман•Абдуллаев Сурхайхан70' (Стародуб Дмитрий (70') •Защепкин Роман 59'70' (Караев Давид (70')
25 августа.
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