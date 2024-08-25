«Черноморец» помешал «Торпедо» возглавить таблицу

«Торпедо» имело шанс догнать лидирующий «Арсенал», для этого нужно было дома переиграть «Черноморец». Лучший момент первого тайма случился на 28-й минуте - Боян Роганович с левого фланга выполнил заброс в центр к линии штрафной, Владислав Галкин выиграл борьбу у защитника и с 12 метров пробил в левый нижний угол, но результативный удар не засчитан, так как в минимальный офсайд забрался футболист «Торпедо».

После перерыва Равиль Нетфуллин из глубины отдал пас в центр штрафной на Александра Чупаёва, который мяч подработал, развернулся, а затем из-под двух соперников с 12 метров пробил точно в правый нижний угол - 1:0. Сразу же отыгрались гости - Мераби Уридия поборолся за мяч на чужой половине поля и отдал пас в центр к радиусу штрафной, Егор Иванов снаряд получил и идеально пробил в правый нижний угол, а красивый прыжок голкипера не помог торпедовцам в этой ситуации - 1:1. В концовке стандарт на правом фланге заработали хозяева, Роганович по замысловатой траектории пробил в дальний верхний угол, и кипер с огромным трудом сумел перевести снаряд через перекладину.

«Торпедо» идет третьим с отставанием в два очка от лидера. Соперник делит пятое место с конца.