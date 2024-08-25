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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» помешал «Торпедо» возглавить таблицу

25 Августа 2024 • 18:54 Комментировать
Торпедо Москва
1:1
Черноморец Нв
окончен

«Торпедо» имело шанс догнать лидирующий «Арсенал», для этого нужно было дома переиграть «Черноморец». Лучший момент первого тайма случился на 28-й минуте - Боян Роганович с левого фланга выполнил заброс в центр к линии штрафной, Владислав Галкин выиграл борьбу у защитника и с 12 метров пробил в левый нижний угол, но результативный удар не засчитан, так как в минимальный офсайд забрался футболист «Торпедо».

После перерыва Равиль Нетфуллин из глубины отдал пас в центр штрафной на Александра Чупаёва, который мяч подработал, развернулся, а затем из-под двух соперников с 12 метров пробил точно в правый нижний угол - 1:0. Сразу же отыгрались гости - Мераби Уридия поборолся за мяч на чужой половине поля и отдал пас в центр к радиусу штрафной, Егор Иванов снаряд получил и идеально пробил в правый нижний угол, а красивый прыжок голкипера не помог торпедовцам в этой ситуации - 1:1. В концовке стандарт на правом фланге заработали хозяева, Роганович по замысловатой траектории пробил в дальний верхний угол, и кипер с огромным трудом сумел перевести снаряд через перекладину.

«Торпедо» идет третьим с отставанием в два очка от лидера. Соперник делит пятое место с конца.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:1Черноморец Нв
(1:0) Чупаёв Александр56'  
  59'Иванов Егор (1:1)
Бабурин ЕгорРоганович БоянШевченко ГлебИваньков Александр II 46' (Данилкин Егор ( 46') Бородин Сергей АлексеевичМанелов Ираклий 57' (Горбунов Игорь ( 57'  80') Галкин Владислав 57' (Камара Мамаду ( 57') Чурич МариоНетфуллин РавильЧупаёв Александр 87' (Максимов Максим ( 87') Корян Аршак 86' (Шитов Виталий ( 86')
Запасные: Соколов АртёмВолков МихаилБайтуков РусланЧервяков РусланКостин АндрейОрехов АлександрНасыров Исламжан
Фролкин ДаниилФомин Денис  35'Стежко ВиталийКумбурович НиколаМусалов Магомед 69' (Кротов Вячеслав ( 69') Красильниченко ОлегИванов ЕгорАнтонов Антон 81' (Яковлев Дмитрий ( 81') Столбов Кирилл 46' (Гурченко Даниил ( 46') Енин ИванУридия Мераби 70' (Окладников Андрей ( 70')
Запасные: Будачёв ИванМагомедов ЗикрулаЧичинадзе АнриНикифоров НикитаХабалов Алан
25 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Черноморец Новороссийск

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13:49
Надёжная ставка и прогноз на матч Торпедо – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 25 августа 2024
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