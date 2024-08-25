«Сочи» обыграл «Уфу» с 1:3

«Уфа» и «Сочи», представители нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги, провели матч седьмого тура.

Уже на четвертой минуте отличился новичок гостей, Владимир Писарский - прострелил с левой стороны Мартин Крамарич, а подхвативший мяч в районе 11-метровой отметки Писарский увёл его к левому углу вратарской, оказался с глазу на глаз с Олегом Бакловым и поразил ворота «Уфы» - 0:1. за 10 минут до конца первого тайма «Уфа» перевернула игру - с подступов к штрафной площади с левого полуфланга пробил Мигран Агеян по чужим воротам, и мяч зашёл в ближний угол, который не сумел закрыть вратарь «Сочи». Получил автор забитого гола в районе левого угла вратарской передачу с ближнего полуфланга от Агеяна и в падении послал мяч в сетку. Дальний удар последовал у хозяев по воротам сочинцев, и мяч по пути его движения подхватил Владислав Ложкин, после чего самостоятельно разобрался с Никитой Карабашевым, поразив его ворота. Офсайда не было, решил лайнсмен - 3:1.

Во втором тайме подача углового состоялась с левого фланга у «Сочи», и явно проспали ближнюю штангу игроки «Уфы», ибо абсолютно беспрепятственно оттуда Олег Кожемякин переправлял мяч в дальний угол - 3:2. В концовке ошибка вратаря «Уфы» Баклова, который перед собой отразил дальний удар Начо Сааведры с левого полуфланга, на добивании тут как тут оказался проявивший голевое чутьё Мартин Крамарич - 3:3. Невероятно, но на 90-й минуте «Сочи» вырвал победу - Никита Бурмистров отметился результативной передачей с правой стороны, вошёл он слегка в штрафную площадь и прострелил. Защита «Уфы» оказалась в прострации, а Крамарич с линии вратарской благополучно отправил мяч в сетку - 3:4.

«Сочи» с 10 очками делит пятое место, соперник - четвертый с конца в очке над зоной вылета.