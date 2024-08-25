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Мелбет-Первая лига

Писарский отметился дебютным мячом за «Сочи»

25 Августа 2024 • 12:19 Комментировать
Уфа
0:1
Сочи
1 3.80 X 3.35 2 2.05
1-й тайм

В эти минуты проходит матч седьмого тура Первой лиги России между «Уфой» и «Сочи».

Уже на четвёртой минуте счёт на табло открыл Владимир Писарский, который арендован из самарских «Крыльев Советов» до конца нынешнего сезона. Таким образом 28-летний футболист отметился дебютным мячом за свою новую команду. Последний раз он забивал в ноябре прошлого года. Тогда он поразил ворота «Локомотива». 

«Сочи» на данный момент располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Уфа» же занимает 15-ю позицию.

За прямой текстовой трансляцией матча между «Уфой» и «Сочи» можно следить на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Уфа – Сочи Мелбет-Первой лиги – 25 августа 2024
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Сегодня, 25 Августа
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