Писарский отметился дебютным мячом за «Сочи»

В эти минуты проходит матч седьмого тура Первой лиги России между «Уфой» и «Сочи».

Уже на четвёртой минуте счёт на табло открыл Владимир Писарский, который арендован из самарских «Крыльев Советов» до конца нынешнего сезона. Таким образом 28-летний футболист отметился дебютным мячом за свою новую команду. Последний раз он забивал в ноябре прошлого года. Тогда он поразил ворота «Локомотива».

«Сочи» на данный момент располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Уфа» же занимает 15-ю позицию.

За прямой текстовой трансляцией матча между «Уфой» и «Сочи» можно следить на сайте LiveResult.ru.