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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» помешал «Уралу» возглавить Первую лигу

24 Августа 2024 • 19:57 Комментировать
Нефтехимик
1:1
Урал
окончен

«Нефтехимик» с «Уралом» не впечатлили в первом тайме матча седьмого тура Мелбет-Первой лиги. Максим Шоркин головой наносил удар после корнера, мяч отскочил от газона по пути в угол ворот, но кипер выручил. Вот и все моменты за 45 минут.

Андрей Егорычев коротким пасом создал момент Максиму Воронову, который метров с семи попал в дальнюю штангу. Тут же только что вышедший Эрик Бикфалви с 20 метров вонзил мяч под правую штангу - 0:1. В ответ Максим Петров со штрафного попал в руку игрока в стенке - пенальти.  Саид Алиев отобрал мяч у партнеров, а его удар пришелся на трибуны - выше ворот. У хозяев также сработала замена - Султан Джамилов отыграл на Рашида Магомедова, который со средней дистанции вколотил мяч в сетку - 1:1.

Хозяева поля с 11 очками вышли на чистое четвертое место, у соперника 14 баллов и вторая строчка в одном очке от лидера.

Протокол игры  
Нефтехимик1:1Урал
  59'Эрик Бикфалви (0:1)
(1:1) Магомедов Рашид74'  
Янович НикитаВалиахметов ЭдуардСитдиков МаратШоркин МаксимТолстопятов Николай  61'Родин ДаниилДжамилов Султан 89' (Першин Матвей ( 89'  90') Шильцов КонстантинПетров Максим ВячеславовичЕмельянов ДанилаАлиев Саид 72' (Магомедов Рашид ( 72')
Запасные: Кахидзе АлександрГолыбин РенатГолубев АндрейСагуткин ДаниилМарухин ВладимирМорозов КириллШарифуллин Линар
Мамин АлексейБегич СильвиеМамин Артём  3'Маргасов Тимофей 72' (Бевеев Мингиян ( 72') Гогличидзе ЛеоИшков Илья 72' (Каштанов Алексей ( 72') Сунгатулин ФанильАюпов Тимур  49' 57' (Эрик Бикфалви ( 57') Железнов Юрий 86' (Мосин Егор ( 86'  90') Егорычев АндрейВоронов Максим 57' (Ионов Алексей ( 57')
Запасные: Чудин ИванАрапов ДмитрийЭмерсон Иллой-АйетБочеров Валерий
24 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Урал

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13:04
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Урал Мелбет-Первой лиги – 24 августа 2024
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