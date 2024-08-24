«Нефтехимик» помешал «Уралу» возглавить Первую лигу

«Нефтехимик» с «Уралом» не впечатлили в первом тайме матча седьмого тура Мелбет-Первой лиги. Максим Шоркин головой наносил удар после корнера, мяч отскочил от газона по пути в угол ворот, но кипер выручил. Вот и все моменты за 45 минут.

Андрей Егорычев коротким пасом создал момент Максиму Воронову, который метров с семи попал в дальнюю штангу. Тут же только что вышедший Эрик Бикфалви с 20 метров вонзил мяч под правую штангу - 0:1. В ответ Максим Петров со штрафного попал в руку игрока в стенке - пенальти. Саид Алиев отобрал мяч у партнеров, а его удар пришелся на трибуны - выше ворот. У хозяев также сработала замена - Султан Джамилов отыграл на Рашида Магомедова, который со средней дистанции вколотил мяч в сетку - 1:1.

Хозяева поля с 11 очками вышли на чистое четвертое место, у соперника 14 баллов и вторая строчка в одном очке от лидера.