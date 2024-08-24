«Шинник» одержал первую победу в сезоне, одолев «Аланию»

После трёх поражений на старте сезона «Шинник» набрал два очка, а сегодня, в седьмом туре Мелбет-Первой лиги обыграл «Аланию». К сожалению, моментов было совсем немного.
Данила Сухомлинов с 23 метров пробил рядом с правой штангой. В ответ Батраз Гурциев справа отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда после передачи Тараса Гаглоева.
Единственный гол был забит на 65-й минуте - свежие Артём Малахов с Русланом Кулём слева убежали в быструю контратаку, собрали в штрафной площади вокруг себя соперников, а Артём навесил к воротам на Василия Алейникова, который головой пробил точно.
«Шинник» с 5 очками делит последнее место, а противник (8) - десятый.
Протокол игры
|(1:0) Алейников Василий65'
Вамбольт Денис•Косогоров Артемий•Загре Бен Азиз•Джон Джонатан• 77'Чёрный Артур•Скворцов Лев59' (Шакуро Павел (59') •Алейников Василий•Зинков Вячеслав68' (Якушевич Глеб (68') •Сухомлинов Данила53' (Малахов Артём (53') •Гбамбле Нене 40'53' (Куль Руслан (53') •Фёдоров Захар46' (Жамалетдинов Тимур (46')
Солдатенко Ростислав•Татаев Алексей•Москаленчик Илья•Бага Алан• 83'Бутаев Аллон•Тарба Заур79' (Хадарцев Батраз (79') •Абдоков Нури67' (Кокоев Давид (67') •Гаглоев Тарас46' (Чимези Ульямс (46') •Хугаев Алан55' (Макаров Сергей (55') •Цаллагов Ибрагим• 17'Гурциев Батраз66' (Нафиков Виктор (66')
24 августа.
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