«Шинник» одержал первую победу в сезоне, одолев «Аланию»

После трёх поражений на старте сезона «Шинник» набрал два очка, а сегодня, в седьмом туре Мелбет-Первой лиги обыграл «Аланию». К сожалению, моментов было совсем немного.

Данила Сухомлинов с 23 метров пробил рядом с правой штангой. В ответ Батраз Гурциев справа отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда после передачи Тараса Гаглоева.

Единственный гол был забит на 65-й минуте - свежие Артём Малахов с Русланом Кулём слева убежали в быструю контратаку, собрали в штрафной площади вокруг себя соперников, а Артём навесил к воротам на Василия Алейникова, который головой пробил точно.

«Шинник» с 5 очками делит последнее место, а противник (8) - десятый.