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Мелбет-Первая лига

«Шинник» одержал первую победу в сезоне, одолев «Аланию»

24 Августа 2024 • 18:02 Комментировать
Шинник
1:0
Алания
окончен

После трёх поражений на старте сезона «Шинник» набрал два очка, а сегодня, в седьмом туре Мелбет-Первой лиги обыграл «Аланию». К сожалению, моментов было совсем немного.

Данила Сухомлинов с 23 метров пробил рядом с правой штангой. В ответ Батраз Гурциев справа отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда после передачи Тараса Гаглоева.

Единственный гол был забит на 65-й минуте - свежие Артём Малахов с Русланом Кулём слева убежали в быструю контратаку, собрали в штрафной площади вокруг себя соперников, а Артём навесил к воротам на Василия Алейникова, который головой пробил точно.

«Шинник» с 5 очками делит последнее место, а противник (8) - десятый.

Протокол игры  
Шинник1:0Алания
(1:0) Алейников Василий65'  
Вамбольт ДенисКосогоров АртемийЗагре Бен АзизДжон Джонатан  77'Чёрный АртурСкворцов Лев 59' (Шакуро Павел ( 59') Алейников ВасилийЗинков Вячеслав 68' (Якушевич Глеб ( 68') Сухомлинов Данила 53' (Малахов Артём ( 53') Гбамбле Нене  40' 53' (Куль Руслан ( 53') Фёдоров Захар 46' (Жамалетдинов Тимур ( 46')
Запасные: Кузьминых НиколайКалинин ГлебМитров ТимофейФофана СулейманЛаук МаксимСиницын Егор
Солдатенко РостиславТатаев АлексейМоскаленчик ИльяБага Алан  83'Бутаев АллонТарба Заур 79' (Хадарцев Батраз ( 79') Абдоков Нури 67' (Кокоев Давид ( 67') Гаглоев Тарас 46' (Чимези Ульямс ( 46') Хугаев Алан 55' (Макаров Сергей ( 55') Цаллагов Ибрагим  17'Гурциев Батраз 66' (Нафиков Виктор ( 66')
Запасные: Чочиев АланДауров РусланГубиев ЭрикНатабашвили Георгий
24 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Алания

Новости по матчу

21 Августа
08:53
Ставка и прогноз на матч Шинник – Алания Мелбет-Первой лиги – 24 августа 2024
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