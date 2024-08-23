Лидирующий «Арсенал» не смог забить аутсайдеру

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги лидирующий «Арсенал» гости у «Тюмени», второй команды соревнований с конца. Туляки играли первым номером, но в опасных моментах мяч все время летел мимо.

Сергей Ткачёв подал угловой с правого фланга, мяч дошел до дальней штанги, откуда пробивал Данил Липовой - снаряд зацепил защитника и прошел над перекладиной. Первый момент у дебютанта гостей Малика Одейинки - после навеса с правого фланга он зацепился за мяч и пробил с семи метров, но в дальний угол не попал. С подачей Ишхана Гелояна с правого фланга оборона хозяев справилась, на подборе Алексей Бердников скинул мяч на Ткачёва, который с правой с 12 метров пробил над перекладиной. Данил Клёнкин подал штрафной с правого фланга, Михаил Петров играл головой на опережение, однако мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

«Арсенал» после третьей ничьей кряду набрал 15 очков и сохранил лидерство, соперник делит второе место с конца.