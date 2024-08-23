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Мелбет-Первая лига

Лидирующий «Арсенал» не смог забить аутсайдеру

23 Августа 2024 • 19:31 Комментировать
Тюмень
0:0
Арсенал Тула

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги лидирующий «Арсенал» гости у «Тюмени», второй команды соревнований с конца. Туляки играли первым номером, но в опасных моментах мяч все время летел мимо.

Сергей Ткачёв подал угловой с правого фланга, мяч дошел до дальней штанги, откуда пробивал Данил Липовой - снаряд зацепил защитника и прошел над перекладиной. Первый момент у дебютанта гостей Малика Одейинки - после навеса с правого фланга он зацепился за мяч и пробил с семи метров, но в дальний угол не попал. С подачей Ишхана Гелояна с правого фланга оборона хозяев справилась, на подборе Алексей Бердников скинул мяч на Ткачёва, который с правой с 12 метров пробил над перекладиной. Данил Клёнкин подал штрафной с правого фланга, Михаил Петров играл головой на опережение, однако мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

«Арсенал» после третьей ничьей кряду набрал 15 очков и сохранил лидерство, соперник делит второе место с конца.

Протокол игры  
Тюмень0:0Арсенал Тула
Гошев ЕвгенийШавлохов ДавидХрамцов МаксимСухорученко МихаилБем АлександрКоротаев Александр 61' (Купцов Дмитрий ( 61') Талалай ДенисТкачук Денис 61' (Петров Михаил ( 61') Клёнкин ДанилКенфак ОливьеКарпов Данил
Запасные: Поройков СтаниславВоропаев АртёмКулишев АртёмМарьянов АндрейТихонов АртёмКалугин НикитаСавин АндрейКосарев КириллПетухов Илья
Левашов МихаилЖилкин Григорий 46' (Попов Артём ( 46') Семенчук ДавидБольшаков Кирилл 90' (Печенкин Никита ( 90') Бердников АлексейКайнов МаксимШевченко Евгений 46' (Лёвин Владислав ( 46') Цараев АланТкачёв СергейЛиповой Данил 68' (Гелоян Ишхан ( 68') Турищев Максим 46' (Одейинка Малик ( 46')
Запасные: Раздорских НикитаКоротков Александр АлександровичКашинцев ТимофейДмитриев ОлегМинаев РоманХабибов АнсорСугробов Владимир
23 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальная ставка и прогноз на матч Тюмень – Арсенал Тула Мелбет-Первой лиги – 23 августа 2024
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