«СКА-Хабаровск» отыграл два гола в матче с «Соколом»

Седьмой тур Мелбет-Первой лиги открывали «СКА-Хабаровск» и «Сокол». Уже на первых минутах дальневосточники пропустили - Дмитрий Сасин навесил на 11 метров, а неприкрытый Артём Максименко попал в левый угол, 0:1. Ответ соперника с выпадом Георгия Гонгадзе, удар в противоход голкиперу - парировано. В середине тайма Камран Алиев грубо ошибся при передаче назад, Максименко убежал один на один и поразил правый угол - 0:2. Хабаровчане отыграли один гол после корнера и ряда рикошетов, и Никита Першин головой с левого угла вратарской здорово попал в дальнюю часть ворот - 1:2.

Рамазан Гаджимурадов с правого фланга навесил к воротам, его партнеры не смогли сыграть, а мяч влетел в сетку. Нехар Садики мог вырвать победу после углового, выиграл воздух и пробил в сантиметрах от правой штанги.

2:2, хабаровчане третьи с конца, соперник делит четвертое место.