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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» отыграл два гола в матче с «Соколом»

23 Августа 2024 • 17:37 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:2
Сокол

Седьмой тур Мелбет-Первой лиги открывали «СКА-Хабаровск» и «Сокол». Уже на первых минутах дальневосточники пропустили - Дмитрий Сасин навесил на 11 метров, а неприкрытый Артём Максименко попал в левый угол, 0:1. Ответ соперника с выпадом Георгия Гонгадзе, удар в противоход голкиперу - парировано. В середине тайма Камран Алиев грубо ошибся при передаче назад, Максименко убежал один на один и поразил правый угол - 0:2. Хабаровчане отыграли один гол после корнера и ряда рикошетов, и Никита Першин головой с левого угла вратарской здорово попал в дальнюю часть ворот - 1:2.

Рамазан Гаджимурадов с правого фланга навесил к воротам, его партнеры не смогли сыграть, а мяч влетел в сетку.  Нехар Садики мог вырвать победу после углового, выиграл воздух и пробил в сантиметрах от правой штанги.

2:2, хабаровчане третьи с конца, соперник делит четвертое место.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:2Сокол
  4'Максименко Артём (0:1)
  20'Максименко Артём (0:2)
(1:2) Першин Никита45'  
(2:2) Гаджимурадов Рамазан49'  
Кузнецов АлексейПокидышев НиколайНосков ЕгорЖуравлёв ЮрийСадики НехарГаджимурадов Рамазан  79'Алиев Камран 61' (Гонгапшев Альбек ( 61') Першин Никита  36'Симонян Артём 80' (Мирошниченко Никита ( 80') Бавин Юрий  52'Гонгадзе Георгий 61' (Гаглоев Александр ( 61')
Запасные: Халимбеков РустамКостюков МихаилБыков АртёмЕршов КириллЦаллагов ДзамболатШарльИмамов ИсламПоярков НиколайЕмельянов Роман
Косаревский ПётрКапленко НикитаИванов Дмитрий III  36'Синяк Антон 80' (Карпицкий Егор ( 80') Молодцов АртёмСаадуев Шамиль 57' (Чуриков Иван ( 57') Сасин Дмитрий 80' (Гуз Александр ( 80') Чобанов Руслан 67' (Кобахидзе Владимир ( 67') Забелин ПавелМаксименко Артём  63'Шпитальный Владислав 57' (Полубояринов Данил ( 57')
Запасные: Ivan MokshinКрайков Тимур
23 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол СКА-Хабаровск

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Сегодня, 23 Августа
17:37
«СКА-Хабаровск» отыграл два гола в матче с «Соколом»
21 Августа
08:32
Бесплатная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск – Сокол Мелбет-Первой лиги – 23 августа 2024
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