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Мелбет-Первая лига

Чурич назвал задачу «Торпедо» на сезон

23 Августа 2024 • 12:05 Комментировать

Хорватский хавбек Марио Чурич рассказал о цели московского «Торпедо» на нынешний сезон. В текущей игровой кампании «автозаводцы» выступают в первом дивизионе российского футбола.

«Для «Торпедо» всегда важна победа. Мы хотим в РПЛ. Это задача на сезон. Хорошо, что не проиграли. Мы сильная команда. Нужно ещё больше работать и набирать как можно больше очков», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

По итогам шести туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 12 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Олега Кононова померяются силами с «Черноморцем».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Марио Чурич
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