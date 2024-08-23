Чурич назвал задачу «Торпедо» на сезон

Хорватский хавбек Марио Чурич рассказал о цели московского «Торпедо» на нынешний сезон. В текущей игровой кампании «автозаводцы» выступают в первом дивизионе российского футбола.
«Для «Торпедо» всегда важна победа. Мы хотим в РПЛ. Это задача на сезон. Хорошо, что не проиграли. Мы сильная команда. Нужно ещё больше работать и набирать как можно больше очков», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».
По итогам шести туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 12 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Олега Кононова померяются силами с «Черноморцем».
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