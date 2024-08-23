Чурич назвал задачу «Торпедо» на сезон

«Для «Торпедо» всегда важна победа. Мы хотим в РПЛ. Это задача на сезон. Хорошо, что не проиграли. Мы сильная команда. Нужно ещё больше работать и набирать как можно больше очков», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».