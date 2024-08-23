Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Балтика» обратилась к своим болельщикам

23 Августа 2024 • 10:03 Комментировать

Пресс-служба калининградской «Балтики» обратилась к болельщикам команды в честь 70-летия клуба.

«Мы хотим от всей души поздравить и поблагодарить вас - наших верных болельщиков, которые всегда рядом. Ваша преданность и энергия вдохновляют нас каждый день. Вы — сердце и душа клуба», - говорится в публикации.

Сегодня, 23 августа, в честь праздника состоится матч легенд на стадионе «Балтики».

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская команда вылетела из Премьер-лиги в первый дивизион. В настоящий момент «Балтика» с семью баллами занимает лишь 13-е место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Леау принял решение по трансферу в «Барселону»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.08.24 в 15:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Сокол Сокол
2.21 3.25 3.25
Видео
23.08.24 в 17:30
Тюмень Тюмень
Арсенал Тула Арсенал Тула
3.55 3.35 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Августа
10:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» обратилась к своим болельщикам
22 Августа
22:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игоря Денисова не будет в тренерском штабе клуба Басты
17:29 · Россия. Премьер-лига
В костромском «Спартаке» хотят видеть Дзюбу
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Химки» договорились о трансфере полузащитника «Балтики» Капленко слухи
10:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
В пятницу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Сокола»
21 Августа
08:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» уволил главного тренера официально
20 Августа
18:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Слишковича: «Из «Балтики» нам не звонили»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» отказалось от подписания Баклова
14:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Родины» Калмыков раскрыл подробности инцидента в матче против «Чайки», в котором получил серьёзную травму головы
19 Августа
21:37 · Россия. Премьер-лига
Слишкович близок к назначению в клуб Мелбет-Первой лиги слухи
21:22 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Ромащенко не возглавит «Балтику»
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Химки» ведут переговоры по защитнику «Балтики» слухи
18:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Назван тренер, который может возглавить «Балтику»
17:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» уволит тренера
18 Августа
21:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» покинул зону вылета, одолев «Тюмень»
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» добыла первую победу в сезоне, забив один гол «Соколу»
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
14:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» уверенно одолел конкурентов из «Чайки»
12:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» - «Чайка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол позволил «Енисею» одолеть «Сочи»
03:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Лебеденко трогательно попрощался с «Торпедо»
17 Августа
21:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В день столетия клуба «Торпедо» было сильнее «Нефтехимика»
21:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» не смог забить «Алании», но остался лидером
19:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» за тайм разгромил «СКА-Хабаровск»
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с «Родиной» под дождём скатали сухие нули
Все новости
Рекомендуем