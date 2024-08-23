«Балтика» обратилась к своим болельщикам

Пресс-служба калининградской «Балтики» обратилась к болельщикам команды в честь 70-летия клуба.
«Мы хотим от всей души поздравить и поблагодарить вас - наших верных болельщиков, которые всегда рядом. Ваша преданность и энергия вдохновляют нас каждый день. Вы — сердце и душа клуба», - говорится в публикации.
Сегодня, 23 августа, в честь праздника состоится матч легенд на стадионе «Балтики».
Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская команда вылетела из Премьер-лиги в первый дивизион. В настоящий момент «Балтика» с семью баллами занимает лишь 13-е место в турнирной таблице.
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