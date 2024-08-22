Игоря Денисова не будет в тренерском штабе клуба Басты

Тренера системы московского «Торпедо» и бывшего полузащитника сборной России Игоря Денисова не будет в ростовском СКА. Об этом рассказал глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев. Ранее сообщалось, что Денисов будет в тренерском штабе медиаклуба.

«Игорь Денисов продолжает свою работу в системе нашего клуба, а информация о его вхождении в тренерский штаб команды Медиалиги «СКА‑Ростов» является ложной», - сказал Ганичев для телеканала «Матч ТВ».

Денисов на данный момент работает в «Торпедо» с игроками 2011 года. Свою профессиональную карьеру игрока Игорь завершил в 2019 году в московском «Локомотиве».