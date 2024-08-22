В пятницу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Сокола»

Седьмой тур Мелбет-Первой лиги стартует уже в пятницу матчем «СКА-Хабаровск» - «Сокол». Поскольку домашняя арена дальневосточников находится на ремонте, игру примет стадион «Леон Арена» в Раменском.

В прошлом сезоне «Сокол» удивил ярким стартом, но в итоге занял 14-е место. В текущем чемпионате футболисты из Саратова расположились на девятой строчке турнирной таблицы, а хабаровчане - 17-е.

В прошлом сезоне команды обменялись победами, да и в целом за всю историю личных встреч у них равная статистика - по пять побед и шесть ничьих.

Начало матча в 15:00 мск (22:00 по Хабаровску). Игру можно бесплатно посмотреть на стадионе либо на сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск», а также на сайте «Матч ТВ».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».