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Мелбет-Первая лига

В пятницу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Сокола»

22 Августа 2024 • 10:53 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Сокол
23.08 15:00

Седьмой тур Мелбет-Первой лиги стартует уже в пятницу матчем «СКА-Хабаровск» - «Сокол». Поскольку домашняя арена дальневосточников находится на ремонте, игру примет стадион «Леон Арена» в Раменском.

В прошлом сезоне «Сокол» удивил ярким стартом, но в итоге занял 14-е место. В текущем чемпионате футболисты из Саратова расположились на девятой строчке турнирной таблицы, а хабаровчане - 17-е.

В прошлом сезоне команды обменялись победами, да и в целом за всю историю личных встреч у них равная статистика - по пять побед и шесть ничьих.

Начало матча в 15:00 мск (22:00 по Хабаровску). Игру можно бесплатно посмотреть на стадионе либо на сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск», а также на сайте «Матч ТВ».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол СКА-Хабаровск

Новости по матчу

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Бесплатная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск – Сокол Мелбет-Первой лиги – 23 августа 2024
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СКА-ХАБАРОВСК СОКОЛ
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