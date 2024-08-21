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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» уволил главного тренера официально

21 Августа 2024 • 08:31 Комментировать

«СКА-Хабаровск» расстался с главным тренером команды Дмитрием Воецким. Об этом сообщил председатель попечительского совета клуба Керим Сунгуров.

«Первоочередными задачами сейчас мы видим «перезапуск» команды и долгожданный подъём из подвала турнирной таблицы», - приводятся слова руководителя в официальном телеграм-канале хабаровского коллектива.

Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Алексей Поддубный, который входил в штаб Воецкого.

«СКА-Хабаровск» неудачно начал новый розыгрыш Мелбет-Первой лиги. После шести туров команда набрала четыре балла и занимает 17-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Воецкий СКА-Хабаровск Алексей Поддубский ещё теги
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