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Форвард «Родины» Калмыков раскрыл подробности инцидента в матче против «Чайки», в котором получил серьёзную травму головы

20 Августа 2024 • 14:45 Комментировать
Чайка
2:2
Родина Москва

Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков признался, что провел пять минут без сознания после столкновения с вратарем «Чайки» Михаилом Штепой в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги (2:2).

«Я хотел поставить спину защитнику, в какой-то момент он наступает мне на пальцы. От боли я чуть присел, а в этот момент вратарь играл на выходе. Если бы мне не наступили, я бы не присел и удар вратаря пришёлся в грудь или плечо», - цитирует Калмыкова «Чемпионат».

Из-за столкновения игрок на несколько минут потерял сознание.

«Буквально через пять минут пришёл в себя и всё вспомнил», - подчеркнул Калмыков.

Ранее сообщалось, что в середине первого тайма матча, который состоялся 11 августа, Калмыков в результате столкновения с вратарем команды-соперника получил черепно-мозговую травму и покинул стадион в машине скорой помощи. На восстановление игроку потребуется несколько месяцев.


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Бесплатная ставка и прогноз на матч Чайка  – Родина Мелбет-Первой лиги – 11 августа 2024
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Сегодня, 20 Августа
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