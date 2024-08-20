Форвард «Родины» Калмыков раскрыл подробности инцидента в матче против «Чайки», в котором получил серьёзную травму головы

Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков признался, что провел пять минут без сознания после столкновения с вратарем «Чайки» Михаилом Штепой в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги (2:2).

«Я хотел поставить спину защитнику, в какой-то момент он наступает мне на пальцы. От боли я чуть присел, а в этот момент вратарь играл на выходе. Если бы мне не наступили, я бы не присел и удар вратаря пришёлся в грудь или плечо», - цитирует Калмыкова «Чемпионат».

Из-за столкновения игрок на несколько минут потерял сознание.

«Буквально через пять минут пришёл в себя и всё вспомнил», - подчеркнул Калмыков.

Ранее сообщалось, что в середине первого тайма матча, который состоялся 11 августа, Калмыков в результате столкновения с вратарем команды-соперника получил черепно-мозговую травму и покинул стадион в машине скорой помощи. На восстановление игроку потребуется несколько месяцев.