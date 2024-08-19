Назван тренер, который может возглавить «Балтику»

Появляется информация о вероятной скорой смене главного тренера в «Балтике». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», возглавить калининградскую команду может Мирослав Ромащенко. У клуба есть и другие кандидатуры, но шансы Ромащенко являются наиболее высокими, отмечает источник.

Последним местом работы Мирослава Ромащенко был «Ахмат». Тренерский мостик в грозненском клубе специалист оставил в апреле текущего года.

«Балтика» вылетела из Российской премьер-лиги весной. На текущий момент команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона.