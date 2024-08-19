«Балтика» уволит тренера

В ближайшее время Александр Грищенко с высокой долей вероятности будет уволен с должности главного тренера «Балтики». У руководителей калининградского клуба уже есть кандидаты на замену. Об этом рассказывает «Чемпионат».

«Балтика» по итогам прошлого сезона вылетела из Премьер-лиги во второй по рангу футбольный дивизион России. На текущий момент команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. В шести прошедших турах «Балтика» набрала семь очков (победа, четыре ничьи, поражение).

Ближайший матч «Балтика» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «КАМАЗа» на своём поле.