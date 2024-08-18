Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Черноморец» покинул зону вылета, одолев «Тюмень»

18 Августа 2024 • 21:28 Комментировать
Черноморец Нв
2:1
Тюмень
окончен

В заключительном матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Тюмень».

На 20-й минуте Мераби Уридия в окружении соперников изловчился и пробил со средней дистанции, попав в ближний угол ворот, - 1:0. В конце первого тайма пенальти за игру рукой в ворота хозяев. Александр Коротаев пробил на силу почти по центру ворот - парировано.

Илья Родионов после перерыва опасно наносил удар и попал в руку соперника, нет пенальти здесь. Коротаев упустил еще один момент, атаковал метров с 10 после прострела справа, но и в этом моменте кипер на месте. На 80-й минуте Родионов в штрафной собрал около себя соперников и откатил под удар Антону Антонову - 2:0. Мгновенный ответ гостей - Оливье Кенфак стрельнул из-за штрафной и попал в нижний угол ворот - 2:1.

«Черноморец» набрал шесть очков и покинул зону вылета, туда опустилась «Тюмень» с четырьмя пунктами.

Протокол игры  
Черноморец Нв2:1Тюмень
(1:0) Уридия Мераби20'  
(2:0) Антонов Антон80'  
  87'Кенфак Оливье (2:1)
Фролкин ДаниилХабалов Алан 46' (Антонов Антон ( 46'Кумбурович Никола 90') Стежко ВиталийЧичинадзе АнриМусалов Магомед 65' (Безчаснюк Александр ( 65') Енин Иван  58'Иванов ЕгорЛанин ОлегКротов Вячеслав 46' (Красильниченко Олег ( 46') Уридия Мераби 79' (Окладников Андрей ( 79') Родионов Илья
Запасные: Будачёв ИванМагомедов ЗикрулаМельников НикитаНикифоров НикитаСтолбов КириллРебров ДмитрийГурченко Даниил
Савин АндрейСухорученко МихаилВоропаев АртёмШавлохов Давид  13'Бем Александр 80' (Купцов Дмитрий ( 80') Коротаев Александр 64' (Кулишев Артём ( 64') Талалай Денис 82' (Петров Михаил ( 82') Ткачук ДенисКлёнкин ДанилКенфак ОливьеКарпов Данил
Запасные: Гошев ЕвгенийПоройков СтаниславМарьянов АндрейКалугин НикитаЭргардт ВячеславМедведев АртёмКосарев КириллПетухов Илья
18 августа.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Черноморец Новороссийск

Новости по матчу

16 Августа
19:34
Рискованная ставка и прогноз на матч Черноморец – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 18 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Манчестер Сити» может подписать звезду «Барселоны» с ценником в 80 млн евро «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» В «Реале» определились с планами на Родриго ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане Юран может возглавить команду в РПЛ «Спартак» отказался отпускать Мартинса
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение «Ювентус» отстранил Кьезу от тренировок  
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сокол Сокол
Уфа Уфа
0
1
Видео
Окончен
Черноморец Нв Черноморец Нв
Тюмень Тюмень
2
1
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Августа
21:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» покинул зону вылета, одолев «Тюмень»
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» добыла первую победу в сезоне, забив один гол «Соколу»
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
14:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» уверенно одолел конкурентов из «Чайки»
12:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» - «Чайка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол позволил «Енисею» одолеть «Сочи»
03:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Лебеденко трогательно попрощался с «Торпедо»
17 Августа
21:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В день столетия клуба «Торпедо» было сильнее «Нефтехимика»
21:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» не смог забить «Алании», но остался лидером
19:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» за тайм разгромил «СКА-Хабаровск»
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с «Родиной» под дождём скатали сухие нули
13:33 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский: «О решении Игнашевича уйти из «Балтики» узнали после финала Кубка»
13:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губерниев обратился к «Торпедо»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о переходе Писарского в «Сочи»: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать несколько шагов вперёд»
03:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Мамаду Камара: «Хочу помочь «Торпедо» вернуться в РПЛ»
03:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Мамаду Камара стал игроком «Торпедо»
16 Августа
22:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тренев - новый тренер «Сибири»
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» переиграл «Балтику», проведя тайм в меньшинстве 1
13:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Появилась информация об условиях трансфера Писарского в «Сочи»
13:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Писарский – игрок «Сочи» официально
11:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в гостях против «КАМАЗа»
13 Августа
17:39 · Россия. Премьер-лига
Дркушич — игрок «Зенита» официально
13:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Журавлёв: «Стыдно, если не буду играть на высоком уровне»
12 Августа
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев надеется, что в будущем «Ротор» поставит перед собой цель выйти в РПЛ
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» всухую обыграл «Уфу» на выезде
Все новости
Рекомендуем