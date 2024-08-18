«Черноморец» покинул зону вылета, одолев «Тюмень»

В заключительном матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Тюмень».

На 20-й минуте Мераби Уридия в окружении соперников изловчился и пробил со средней дистанции, попав в ближний угол ворот, - 1:0. В конце первого тайма пенальти за игру рукой в ворота хозяев. Александр Коротаев пробил на силу почти по центру ворот - парировано.

Илья Родионов после перерыва опасно наносил удар и попал в руку соперника, нет пенальти здесь. Коротаев упустил еще один момент, атаковал метров с 10 после прострела справа, но и в этом моменте кипер на месте. На 80-й минуте Родионов в штрафной собрал около себя соперников и откатил под удар Антону Антонову - 2:0. Мгновенный ответ гостей - Оливье Кенфак стрельнул из-за штрафной и попал в нижний угол ворот - 2:1.

«Черноморец» набрал шесть очков и покинул зону вылета, туда опустилась «Тюмень» с четырьмя пунктами.