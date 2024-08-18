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Мелбет-Первая лига

«Уфа» добыла первую победу в сезоне, забив один гол «Соколу»

18 Августа 2024 • 20:00 Комментировать
Сокол
0:1
Уфа

Не проигрывающий на старте сезона «Сокол» в шестом туре Мелбет-Первой лиги принимал «Уфу», которая пока не радовала болельщиками победами после возвращения в «Лучшую лигу мира». После навеса с углового мяч отскочил к Миграну Агеяну, который пытался пробить по воротам с левой, но снаряд угодил в защитника. Тут же Дмитрий Сасин подал с правого фланга, голкипер на выходе уткнулся в защитника, мяч отскочил к Егору Карпицкому, который не смог попасть с угла вратарской в пустой створ. На 33-й минуте Агеян нашел на левом краю штрафной Владислава Адаева, тот подал на дальнюю штангу, а Андрей Анисимов головой расстрелял угол ворот - 0:1.

В первой атаке второго тайма Сасин с правого края штрафной прострелил на Артёма Максименко, однако тому не удалось пробить голкипера в упор. На 90-й минуте Владислав Шпитальный подавал с правого фланга в центр штрафной, Иван Чуриков пробивал головой под перекладину, однако кипер спас свои ворота.

Первая победа «Уфы» позволила новичкам покинуть зону вылета и стать 14-й, «Сокол» делит шестое место.

Протокол игры  
Сокол0:1Уфа
  34'Анисимов Андрей (0:1)
Косаревский ПётрИванов Дмитрий III  29'Синяк Антон  89'Дудиев Аслан 46' (Молодцов Артём ( 46') Гуз Александр 57' (Ермолин Роман ( 57') Сасин Дмитрий 76' (Шпитальный Владислав ( 76') Чобанов РусланПолубояринов Данил  18' 46' (Саадуев Шамиль ( 46') Забелин ПавелМаксименко АртёмКарпицкий Егор 57' (Чуриков Иван ( 57')
Запасные: Крайков ТимурКобахидзе ВладимирКапленко Никита
Баклов Олег  87'Кутин ДенисКарпов ВадимЗахаров ГлебПерченок Александр  90'Адаев Владислав 76' (Шаваев Алихан ( 76') Пасевич Роман 85' (Озманов Давид ( 85') Мацхарашвили Никита 66' (Гараев Виктор ( 66') Анисимов АндрейАгеян Мигран 76' (Гыстаров Расул ( 76') Ложкин Владислав 66' (Гуренко Артём ( 66')
Запасные: Ушахин ЛевИсаев ШамильМуллин КамильЧернов Алексей
18 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Уфа

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Актуальная ставка и прогноз на матч Сокол – Уфа Мелбет-Первой лиги – 18 августа 2024
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