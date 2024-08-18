«Уфа» добыла первую победу в сезоне, забив один гол «Соколу»

Не проигрывающий на старте сезона «Сокол» в шестом туре Мелбет-Первой лиги принимал «Уфу», которая пока не радовала болельщиками победами после возвращения в «Лучшую лигу мира». После навеса с углового мяч отскочил к Миграну Агеяну, который пытался пробить по воротам с левой, но снаряд угодил в защитника. Тут же Дмитрий Сасин подал с правого фланга, голкипер на выходе уткнулся в защитника, мяч отскочил к Егору Карпицкому, который не смог попасть с угла вратарской в пустой створ. На 33-й минуте Агеян нашел на левом краю штрафной Владислава Адаева, тот подал на дальнюю штангу, а Андрей Анисимов головой расстрелял угол ворот - 0:1.

В первой атаке второго тайма Сасин с правого края штрафной прострелил на Артёма Максименко, однако тому не удалось пробить голкипера в упор. На 90-й минуте Владислав Шпитальный подавал с правого фланга в центр штрафной, Иван Чуриков пробивал головой под перекладину, однако кипер спас свои ворота.

Первая победа «Уфы» позволила новичкам покинуть зону вылета и стать 14-й, «Сокол» делит шестое место.