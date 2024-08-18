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Мелбет-Первая лига

«Урал» уверенно одолел конкурентов из «Чайки»

18 Августа 2024 • 14:23 Комментировать
Урал
2:0
Чайка

В матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «Урал» с «Чайкой» бились за право выйти на второе место. Уже на шестой минуте удалось открыть счёт в матче уральцам - протащил мяч к штрафной соперника Максим Воронов по центру и отдал пас поперек на Юрия Железнова, который красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол - 1:0. С левого фланга Воронов ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Андрей Егорычев. Проник с правого фланга на скорости в штрафную соперника Железнов и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

Во втором тайме после подачи с фланга от Тимофея Маргасова пробил по воротам головой Егорычев, но мяч из-под перекладины потащил голкипер в прыжке. Подхватил мяч на правом флангу Алексей Ионов, сместился в центр и пробил под перекладину, но смог перевести на угловой кипер «Чайки». Эрик Бикфалви сбросил головой в штрафную на Ионова, который обыграл вышедшего из ворот кипера, после чего с острого угла пробил мимо ворот. На 86-й минуте с угла поля навесил Ионов на ближнюю штангу, где головой продлил на дальнюю Егорычев, а там был совсем один Эмерсон, который протолкнул мяч в пустые ворота - 2:0, заслуженная победа «Урала». «Чайка» же терпит первое поражение в сезоне и делит шестое место.

Протокол игры  
Урал2:0Чайка
(1:0) Железнов Юрий6'  
(2:0) Эмерсон Иллой-Айет86'  
Мамин АлексейМаргасов Тимофей  15'Мамин АртёмИтало VI 19' (Эмерсон Иллой-Айет ( 19') Гогличидзе Лео 46' (Малькевич Владислав ( 46') Железнов ЮрийСунгатулин Фаниль  56'Аюпов Тимур 79' (Чудин Иван ( 79') Ишков Илья 59' (Эрик Бикфалви ( 59') Егорычев АндрейВоронов Максим 59' (Ионов Алексей ( 59')
Запасные: Мосин ЕгорАрапов ДмитрийКаштанов АлексейБочеров ВалерийБевеев МингиянБегич Сильвие
Штепа МихаилНестеров АлександрПивоваров Дмитрий 62' (Пелих Данил ( 62') Евдокимов АндрейЗарыпбеков ЭльдиярКожедуб Святослав 62' (Ивашин Андрей ( 62') Янов ДанилаБамматгереев МуслимНиколаев Олег 83' (Котов Дмитрий ( 83') Хохлачёв АлександрБиблик Станислав 62' (Руденко Владислав ( 62')
Запасные: Левин МаксимУжгин МатвейХоданович АндрейМаляров НикитаЧерняков Даниил
18 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Урал Чайка

Новости по матчу

Сегодня, 18 Августа
14:23
«Урал» уверенно одолел конкурентов из «Чайки»
16 Августа
18:40
Надежная ставка и прогноз на матч Урал  – Чайка Мелбет-Первой лиги – 18 августа 2024
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