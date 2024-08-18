«Урал» уверенно одолел конкурентов из «Чайки»

В матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «Урал» с «Чайкой» бились за право выйти на второе место. Уже на шестой минуте удалось открыть счёт в матче уральцам - протащил мяч к штрафной соперника Максим Воронов по центру и отдал пас поперек на Юрия Железнова, который красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол - 1:0. С левого фланга Воронов ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Андрей Егорычев. Проник с правого фланга на скорости в штрафную соперника Железнов и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

Во втором тайме после подачи с фланга от Тимофея Маргасова пробил по воротам головой Егорычев, но мяч из-под перекладины потащил голкипер в прыжке. Подхватил мяч на правом флангу Алексей Ионов, сместился в центр и пробил под перекладину, но смог перевести на угловой кипер «Чайки». Эрик Бикфалви сбросил головой в штрафную на Ионова, который обыграл вышедшего из ворот кипера, после чего с острого угла пробил мимо ворот. На 86-й минуте с угла поля навесил Ионов на ближнюю штангу, где головой продлил на дальнюю Егорычев, а там был совсем один Эмерсон, который протолкнул мяч в пустые ворота - 2:0, заслуженная победа «Урала». «Чайка» же терпит первое поражение в сезоне и делит шестое место.