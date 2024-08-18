Быстрый гол позволил «Енисею» одолеть «Сочи»

Застрявшие в середине таблицы Мелбет-Первой лиги «Енисей» и «Сочи» провели матч шестого тура. Уже на 11-й минуте забили хозяева - после розыгрыша углового мяч полетел на Андреа Чуканова, тот скинул головой в центр штрафной, откуда Максим Савельев головой направил мяч впритирку со стойкой, 1:0.

Во втором тайме Мартин Крамарич классно со штрафного пробивал, и мяч просвистел рядом с правой стойкой. Ответ соперника - Савельев справа получил мяч и нанес прицельный удар в дальний угол, но мяч ударился в стойку и вылетел в поле. В самой концовке Кирилл Заика получил вторую желтую карточку за картинное падение в штрафной. Отметим, что весь второй тайм у гостей провел новичок Владимир Писарский.

«Енисей» победил со счетом 1:0 и с 9 очками делит шестое место. У соперника на два балла меньше.