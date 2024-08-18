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Мелбет-Первая лига

Быстрый гол позволил «Енисею» одолеть «Сочи»

18 Августа 2024 • 12:00 Комментировать
Енисей
1:0
Сочи

Застрявшие в середине таблицы Мелбет-Первой лиги «Енисей» и «Сочи» провели матч шестого тура. Уже на 11-й минуте забили хозяева - после розыгрыша углового мяч полетел на Андреа Чуканова, тот скинул головой в центр штрафной, откуда Максим Савельев головой направил мяч впритирку со стойкой, 1:0.

Во втором тайме Мартин Крамарич классно со штрафного пробивал, и мяч просвистел рядом с правой стойкой.  Ответ соперника - Савельев справа получил мяч и нанес прицельный удар в дальний угол, но мяч ударился в стойку и вылетел в поле. В самой концовке Кирилл Заика получил вторую желтую карточку за картинное падение в штрафной. Отметим, что весь второй тайм у гостей провел новичок Владимир Писарский.

«Енисей» победил со счетом 1:0 и с 9 очками делит шестое место. У соперника на два балла меньше.

Протокол игры  
Енисей1:0Сочи
(1:0) Савельев Максим11'  
Антипин СтаниславМасловский Александр 85' (Денисов Роман ( 85') Ширяев Максим  23'Рукас ТомасГилязетдинов Артур  75'Самойлов ДенисЧуканов АндреаГригорьев Даниил  29' 80' (Мазурин Андрей ( 80') Ломакин АлександрЛайкин Максим 72' (Молтенинов Илья ( 72') Савельев Максим  68' 72' (Богатырев Никита ( 72')
Запасные: Vladislav KravtsovНадольский АлександрИсаев МаксимКонстантинов РодионШамов ЕгорТашов ДмитрийБатырев Амир
Карабашев НикитаМарсело АлвешМагаль Руслан 75' (Макарчук Артём ( 75') Заика Кирилл  51'  90'Литвинов ВячеславЛазарев Владислав 46' (Крамарич Мартин ( 46') Макаров Анатолий 79' (Лёвин Владислав ( 79') Барт Руслан 55' (Сафронов Илья ( 55') Никитин Кирилл 46' (Писарский Владимир ( 46') Начо Сааведра  69'Гуарирапа Сауль
Запасные: Бурмистров НикитаСуслов КириллКожемякин ОлегЗаболотный НиколайШагиахметов РусланРудаков Максим
18 августа.
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