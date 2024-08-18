​Лебеденко трогательно попрощался с «Торпедо»

Ветеран московского «Торпедо» Игорь Лебеденко повесил бутсы на гвоздь, однако он пообещал болельщикам в трогательном обращении, что попробует приносить пользу клубу в новом качестве. Ветеран провёл за клуб ровно 250 матчей и забил за это время 46 мячей. Сейчас ему 41 год.

- На этом прекрасном стадионе я дебютировал более 20 лет назад, а сегодня я прощаюсь с вами. Спасибо! Вы меня делали сильнее с каждым годом. Я надеюсь, что принесу пользу команде, но уже в другом статусе, - цитирует слова Лебеденко официальный телеграм-канал Первой лиги.

Помимо «Торпедо», Лебеденко успел поиграть за такие клубы, как «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Факел», «Терек» и некоторые другие.