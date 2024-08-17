В день столетия клуба «Торпедо» было сильнее «Нефтехимика»

В субботу «Торпедо» праздновало столетие клуба домашним матчем с «Нефтехимиком». Первый момент создали гости - Саид Алиев открылся справа, вошёл в штрафную площадь «Торпедо» и пробил во внешнюю часть сетки. Константин Шильцов ударил из левой части чужой штрафной площадки - выше створа вышло. Могло получиться гораздо острее. Глеб Шевченко подал с правой стороны в район дальнего угла вратарской, оттуда пробил головой вроде Ираклий Манелов в ближний угол, а вратарь Никита Янович отвёл угрозу. Равиль Нетфуллин с правого полуфланга отдал пас в центр Марио Чуричу, который забросил мяч вперёд, а Манелов не попал по мячу в острой ситуации, и его забрал Янович. Шанс забить был у «Торпедо» - подработал Манелов себе мяч на подступах к штрафной площадке и пробил выше правой девятки. Владислав Галкин забыл вовремя пробить из центра чужой штрафной площади, но потом ударил всё-таки низом (отразил Янович), после чего с левого полуфланга приложился мимо створа Манелов. Марио Чурич знатно кручёным способом зарядил с правого полуфланга, и мяч лишь ненамного разминулся с ближней девяткой створа. Даниил Шамкин с правой стороны вроде навесил, но мяч срезался у него с ноги и пролетел чуть над перекладиной ворот «Нефтехимика». Саид Алиев врывался в правую часть чужой штрафной площадки под заброс Кирилла Морозова и умудрился не попасть с створ.

2:1. «Торпедо» с 12 очками вырвалось на второе место, соперник уступает два балла и делит третью строчку.