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Мелбет-Первая лига

В день столетия клуба «Торпедо» было сильнее «Нефтехимика»

17 Августа 2024 • 21:25 Комментировать
Торпедо Москва
2:1
Нефтехимик

В субботу «Торпедо» праздновало столетие клуба домашним матчем с «Нефтехимиком». Первый момент создали гости - Саид Алиев открылся справа, вошёл в штрафную площадь «Торпедо» и пробил во внешнюю часть сетки. Константин Шильцов ударил из левой части чужой штрафной площадки - выше створа вышло. Могло получиться гораздо острее. Глеб Шевченко подал с правой стороны в район дальнего угла вратарской, оттуда пробил головой вроде Ираклий Манелов в ближний угол, а вратарь Никита Янович отвёл угрозу. Равиль Нетфуллин с правого полуфланга отдал пас в центр Марио Чуричу, который забросил мяч вперёд, а Манелов не попал по мячу в острой ситуации, и его забрал Янович. Шанс забить был у «Торпедо» - подработал Манелов себе мяч на подступах к штрафной площадке и пробил выше правой девятки. Владислав Галкин забыл вовремя пробить из центра чужой штрафной площади, но потом ударил всё-таки низом (отразил Янович), после чего с левого полуфланга приложился мимо створа Манелов. Марио Чурич знатно кручёным способом зарядил с правого полуфланга, и мяч лишь ненамного разминулся с ближней девяткой створа. Даниил Шамкин с правой стороны вроде навесил, но мяч срезался у него с ноги и пролетел чуть над перекладиной ворот «Нефтехимика». Саид Алиев врывался в правую часть чужой штрафной площадки под заброс Кирилла Морозова и умудрился не попасть с створ.

2:1. «Торпедо» с 12 очками вырвалось на второе место, соперник уступает два балла и делит третью строчку.

Протокол игры  
Торпедо Москва2:1Нефтехимик
  30'Петров Максим Вячеславович (0:1)
(1:1) Корян Аршак32'  
(2:1) Манелов Ираклий35'  
Бабурин ЕгорИваньков Александр II  27'Бородин Сергей АлексеевичШевченко ГлебРоганович БоянЧурич МариоНетфуллин РавильМанелов Ираклий 90' (Лебеденко Игорь ( 90') Галкин Владислав 63' (Горбунов Игорь ( 63') Корян Аршак 64' (Шамкин Даниил ( 64'Апонса Вилинтон 76') Чупаёв Александр 76' (Червяков Руслан ( 76')
Запасные: Шитов ВиталийДанилкин ЕгорМаксимов МаксимБайтуков РусланБотнарь ВиталийКостин АндрейОрехов Александр
Янович НикитаСитдиков Марат  39'Кахидзе Александр 65' (Морозов Кирилл ( 65') Сагуткин ДаниилШоркин Максим  46' 80' (Шарифуллин Линар ( 80') Родин Даниил 80' (Толстопятов Николай ( 80') Джамилов СултанШильцов Константин  55' 78' (Магомедов Рашид ( 78') Петров Максим Вячеславович  90'Емельянов Данила 65' (Валиахметов Эдуард ( 65') Алиев Саид
Запасные: Голыбин РенатГолубев АндрейПершин МатвейМарухин Владимир
17 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Нефтехимик

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Сегодня, 17 Августа
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16 Августа
14:01
Бесплатная ставка и прогноз на матч Торпедо Москва – Нефтехимик Мелбет-Первой лиги – 17 августа 2024
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