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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» не смог забить «Алании», но остался лидером

17 Августа 2024 • 21:00 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Алания
окончен

В шестом туре Мелбет-Первой лиги лидирующий «Арсенал» принимал середняков из «Алании». Первые полчаса были разведочными, а после Алан Цараев с передачи Ансора Хабибова от радиуса штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, и голкипер в прыжке вытянул непростой мяч. У гостей Ибрагим Цаллагов из центра поля выполнил заброс на ход Аллону Бутаеву по правому флангу, тот от лицевой линии поля выполнил прострел на ближний угол вратарской, Батраз Гурциев опередил защитника и протолкнул мяч в ближний угол ворот, мяч задел ногу кипера и затем отскочил в ногу его партнера, «пополз» к линии ворот, и голкипер успел переместиться и ногой выбил его на левый фланг.

После перерыва Сергей Ткачёв на правой половине поля от угла штрафной площади сделал скидку немного назад, Максим Кайнов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Евгений Шевченко совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу, вратарь сыграл не очень уверенно, но всё же смахнул мяч на угловой. Кирилл Большаков со стандарта покатил мяч на ближний угол штрафной площади, оттуда последовал прострел в центр штрафной площади, Давид Семенчук подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Александр Коротков убежал в штрафную площадь по правой половине поля после ошибки защитника, выполнил прострел в центр вратарской, и Илье Азявину совсем немного не хватило, чтобы в касание отправить мяч в сетку.  На 80-й минуте Константин Плиев не позволил сопернику быстро ввести мяч в игру из аута, рукой выбил мяч из рук соперника и в итоге получил вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Ничья 0:0, «Арсенал» набрал 14 очков и остался лидером, соперник с 8 баллами вышел на чистое девятое место.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:0Алания
Левашов МихаилСеменчук Давид  79'Большаков КириллБердников Алексей 81' (Минаев Роман ( 81') Шевченко ЕвгенийТкачёв Сергей 66' (Гелоян Ишхан ( 66') Цараев Алан 70' (Раздорских Никита ( 70') Хабибов Ансор 66' (Коротков Александр Александрович ( 66') Кайнов МаксимПопов АртёмТурищев Максим 46' (Азявин Илья ( 46')
Запасные: Жилкин ГригорийПеченкин НикитаКашинцев ТимофейДмитриев ОлегМельников ДаниилСугробов Владимир
Солдатенко РостиславПлиев Константин  15'  80'Татаев АлексейМоскаленчик Илья 76' (Губиев Эрик ( 76') Бутаев АллонЦаллагов Ибрагим  43'Макаров Сергей 77' (Хугаев Алан ( 77'  87') Нафиков Виктор 59' (Чочиев Алан ( 59') Кокоев Давид 59' (Тарба Заур ( 59') Чимези УльямсГурциев Батраз 81' (Бага Алан ( 81')
Запасные: Засеев АзаматАбдоков НуриГаглоев ТарасНатабашвили Георгий
17 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Арсенал Тула

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15 Августа
13:24
Бесплатная ставка и прогноз на матч Арсенал Тула – Алания Мелбет-Первой лиги – 17 августа 2024
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