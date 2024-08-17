«КАМАЗ» за тайм разгромил «СКА-Хабаровск»

В отличие от сухого матча в Ярославле «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск» сыграли результативно. Точнее, забивали только хозяева. Уже на третьей минуте штурм ворот СКА принес результат - удар Артёма Абрамова парирован, но Павел Горелов добавил мяч в сетку - 1:0. В середине тайма хавбек оформил дубль, вторым касанием от линии штрафной без помех стрельнув в правый нижний угол - 2:0. На 44-й минуте навес с левого фланга, удобная скидка, и Иван Козлов ударом в упор сделал счет разгромным.

Роман Акбашев после перерыва расстреливал ворота, но кипер гостей чудом выручил. В ответ Георгий Гонгадзе прострелил, мяч срикошетил на Рамазана Гаджимурадова, и тот во вратарской попал в перекладину. Сурхайхан Абдуллаев в быстрой атаке наносил удар в дальний угол - минимальный промах. Абдуллаев снова на острие, на сей раз после подачи справа удар головой, и мяч не попал в пустую часть ворот.

«КАМАЗ» с 7 очками поднялся в середину таблицы, оставив соперника прямо над зоной вылета.