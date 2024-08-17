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«КАМАЗ» за тайм разгромил «СКА-Хабаровск»

17 Августа 2024 • 19:29 Комментировать
КАМАЗ
3:0
СКА-Хабаровск

В отличие от сухого матча в Ярославле «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск» сыграли результативно. Точнее, забивали только хозяева. Уже на третьей минуте штурм ворот СКА принес результат - удар Артёма Абрамова парирован, но Павел Горелов добавил мяч в сетку - 1:0. В середине тайма хавбек оформил дубль, вторым касанием от линии штрафной без помех стрельнув в правый нижний угол - 2:0. На 44-й минуте навес с левого фланга, удобная скидка, и Иван Козлов ударом в упор сделал счет разгромным.

Роман Акбашев после перерыва расстреливал ворота, но кипер гостей чудом выручил. В ответ Георгий Гонгадзе прострелил, мяч срикошетил на Рамазана Гаджимурадова, и тот во вратарской попал в перекладину. Сурхайхан Абдуллаев в быстрой атаке наносил удар в дальний угол - минимальный промах. Абдуллаев снова на острие, на сей раз после подачи справа удар головой, и мяч не попал в пустую часть ворот.

«КАМАЗ» с 7 очками поднялся в середину таблицы, оставив соперника прямо над зоной вылета.

Протокол игры  
КАМАЗ3:0СКА-Хабаровск
(1:0) Горелов Павел3'  
(2:0) Горелов Павел26'  
(3:0) Козлов Иван44'  
Анисимов АртурПочивалин Валерий 80' (Аюкин Руслан ( 80') Кусяпов ТалгатМаругин ДаниилГюрджан Артём  16'Абрамов Артём 74' (Стародуб Дмитрий ( 74') Козлов Иван  8'Акбашев РоманГорелов Павел 90' (Дерюгин Александр ( 90') Караев Давид 74' (Защепкин Роман ( 74') Апеков Руслан 46' (Абдуллаев Сурхайхан ( 46'  87')
Запасные: Хубаев ДавидАсылов ИльясКириллов ЮрийГерасимов ДмитрийФартуна БорисРатников Савелий
Кузнецов АлексейПоярков Николай  37' 46' (Гонгапшев Альбек ( 46') Журавлёв ЮрийПокидышев НиколайМирошниченко Никита 62' (Алиев Камран ( 62') Быков АртёмГаджимурадов Рамазан 76' (Носков Егор ( 76') Гаглоев Александр 62' (Першин Никита ( 62') Цаллагов Дзамболат  71'Бавин ЮрийГонгадзе Георгий 75' (Костюков Михаил ( 75')
Запасные: Садики НехарШарльИмамов ИсламЕмельянов Роман
17 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
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