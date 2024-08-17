«Шинник» с «Родиной» под дождём скатали сухие нули

Матч шестого тура Мелбет-Первой лиги «Шинник» - «Родина» прошёл под ливнем и получился, мягко говоря, не самым событийным. Из опасного можно выделить только атаку гостей на 26-й минуте, когда Астемир Гордюшенко убежал один на один с голкипером и решил нанести удар сходу, мяч попал в ногу вратаря и улетел на угловой.

«Родина» с 9 очками делит пятое место, соперник набрал второй балл в сезоне и остается последним.