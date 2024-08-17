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Мелбет-Первая лига

«Шинник» с «Родиной» под дождём скатали сухие нули

17 Августа 2024 • 18:54 Комментировать
Шинник
0:0
Родина Москва
окончен

Матч шестого тура Мелбет-Первой лиги «Шинник» - «Родина» прошёл под ливнем и получился, мягко говоря, не самым событийным. Из опасного можно выделить только атаку гостей на 26-й минуте, когда Астемир Гордюшенко убежал один на один с голкипером и решил нанести удар сходу, мяч попал в ногу вратаря и улетел на угловой.

«Родина» с 9 очками делит пятое место, соперник набрал второй балл в сезоне и остается последним.

Протокол игры  
Шинник0:0Родина Москва
Вамбольт ДенисСкворцов Лев 69' (Малахов Артём ( 69') Шакуро Павел 54' (Джон Джонатан ( 54') Чёрный АртурЗагре Бен АзизКосогоров АртемийГбамбле Нене 53' (Фёдоров Захар ( 53') Самойлов ДмитрийЗинков Вячеслав 85' (Якушевич Глеб ( 85') Алейников ВасилийСухомлинов Данила
Запасные: Жамалетдинов ТимурКузьминых НиколайКалинин ГлебМитров ТимофейЛаук МаксимАйдаров СергейКуль РусланСиницын Егор
Корякин АлександрШадринцев ДмитрийКлещенко АлександрМещанинов АртёмКочиев Хетаг  47' 83' (Шайхтдинов Дамир ( 83') Рядно Михаил 83' (Сокол Артём ( 83') Мусаев Леон 79' (Концевой Артём Александрович ( 79') Гордюшенко АстемирФищенко РусланРейна Йорди 65' (Крижан Митча ( 65') Юшин Александр
Запасные: Данилин Максим АлексеевичТананеев ДмитрийБурлаков МатвейТрунтаев ЕгорСангаре ДэвидАбдусаламов Магомедхабиб
17 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Родина Москва

Новости по матчу

15 Августа
12:58
Бесплатная ставка и прогноз на матч Шинник  – Родина Мелбет-Первой лиги – 17 августа 2024
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