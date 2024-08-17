«Шинник» с «Родиной» под дождём скатали сухие нули

Матч шестого тура Мелбет-Первой лиги «Шинник» - «Родина» прошёл под ливнем и получился, мягко говоря, не самым событийным. Из опасного можно выделить только атаку гостей на 26-й минуте, когда Астемир Гордюшенко убежал один на один с голкипером и решил нанести удар сходу, мяч попал в ногу вратаря и улетел на угловой.
«Родина» с 9 очками делит пятое место, соперник набрал второй балл в сезоне и остается последним.
Протокол игры
Вамбольт Денис•Скворцов Лев69' (Малахов Артём (69') •Шакуро Павел54' (Джон Джонатан (54') •Чёрный Артур•Загре Бен Азиз•Косогоров Артемий•Гбамбле Нене53' (Фёдоров Захар (53') •Самойлов Дмитрий•Зинков Вячеслав85' (Якушевич Глеб (85') •Алейников Василий•Сухомлинов Данила
Корякин Александр•Шадринцев Дмитрий•Клещенко Александр•Мещанинов Артём•Кочиев Хетаг 47'83' (Шайхтдинов Дамир (83') •Рядно Михаил83' (Сокол Артём (83') •Мусаев Леон79' (Концевой Артём Александрович (79') •Гордюшенко Астемир•Фищенко Руслан•Рейна Йорди65' (Крижан Митча (65') •Юшин Александр
17 августа.
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