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Мелбет-Первая лига

Губерниев обратился к «Торпедо»

17 Августа 2024 • 13:16 Комментировать
Торпедо Москва
...
Нефтехимик
Через 5 ч. 35 мин.

В субботу «Торпедо» отмечает 100 лет с момента основания. К московскому клубу обратился известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«От души поздравляю московское «Торпедо» со столетним юбилеем! Они для меня были, есть и будут Автозаводцы! Остальное фигня!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Торпедо» сейчас выступает во втором по рангу футбольном дивизионе России. В пяти стартовых турах первенства команда набрала девять очков (две победы и три ничьи). В субботу «автозаводцы» сыграют против «Нефтехимика». В честь столетия «Торпедо» игра стартует в 19:24 по московскому времени.

Победа в чемпионате с помощью напильника и связь клуба с Карамзиным: что необычного в 100-летней истории «Торпедо»

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Евро-Футбол.Ру,
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Торпедо Москва – Нефтехимик Мелбет-Первой лиги – 17 августа 2024
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ТОРПЕДО МОСКВА НЕФТЕХИМИК
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