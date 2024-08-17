Губерниев обратился к «Торпедо»

В субботу «Торпедо» отмечает 100 лет с момента основания. К московскому клубу обратился известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«От души поздравляю московское «Торпедо» со столетним юбилеем! Они для меня были, есть и будут Автозаводцы! Остальное фигня!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Торпедо» сейчас выступает во втором по рангу футбольном дивизионе России. В пяти стартовых турах первенства команда набрала девять очков (две победы и три ничьи). В субботу «автозаводцы» сыграют против «Нефтехимика». В честь столетия «Торпедо» игра стартует в 19:24 по московскому времени.

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