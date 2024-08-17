​Мамаду Камара: «Хочу помочь «Торпедо» вернуться в РПЛ»

В июле мы сообщали об интересе «Торпедо» к Мамаду Камара и вот это свершилось - бывший футболист молдавского «Милсами» присоединился к славному в прошлом клубу. Камара заявил, что хочет помочь «Торпедо» вновь обрести своё место в высшем свете российского футбола, откуда клуб был безжалостно выкинут более удачливыми конкурентами в 2023 году.

- Безусловно, выход в высший дивизион, стараться выигрывать как можно больше. Моя основная задача - помогать «Торпедо» достигать этих результатов. Очень надеюсь, что у меня получится это сделать, - цитирует Камара официальный сайт московского клуба.

До «Торпедо» Камара выступал в малийском клубе «Блэк Старз».