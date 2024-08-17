​Мамаду Камара стал игроком «Торпедо»

В июле мы сообщали об интересе «Торпедо» к Мамаду Камара и вот это свершилось - бывший футболист молдавского «Милсами» присоединился к славному в прошлом клубу. Камара уже дал своё первое интервью в качестве футболиста «автозаводцев», подчеркнув, что гордится представлять такой клуб, как «Торпедо».

- Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Торпедо». Это особое чувство — быть частью команды с такой богатой историей и традициями, - цитирует слова игрока официальный сайт «Торпедо».

До «Торпедо» Камара выступал в малийском клубе «Блэк Старз».