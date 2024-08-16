​Тренев - новый тренер «Сибири»

У «Сибири» - новый тренер, им стал специалист с весьма созвучной названию профессии фамилией - Виктор Тренев. Сейчас клуб выступает во второй лиге российского чемпионата, базируется он в главном городе Сибири - Новосибирске. Доселе Тренев работал также в основном с клубами из этой части необъятной России - в частности, с «Чайкой» и «Енисеем».

Кроме того, Тренев успел поработать и с «Тюменью» - там он был старшим тренером. Сейчас «Сибирь» занимает последнее место в своём дивизионе и в субботу клубу предстоит сразиться с «Ленинградцем». Этот матч начнётся в 13 часов по московскому времени - в Новосибирске к тому моменту дело уже будет идти к вечеру.