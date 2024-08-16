Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Ротор» переиграл «Балтику», проведя тайм в меньшинстве

16 Августа 2024 • 21:31 Комментировать (1)
Ротор
2:0
Балтика

Шестой тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем середняков, «Ротора» и «Балтики», набравших на старте по семь очков.

На 11-й минуте слева последовал прострел гостей вдоль ворот, Натан Гассама махнул ногой мимо мяча, а у дальней штанги удар Алекса Фернандеса в упор сумел парировать вратарь. На 39-й минуте Владислав Тюрин от углового флага навесил на Алексея Шумских, который головой направил мяч в правый угол ворот, а голкипер удар с пяти метров отразить шансов имел мало - 1:0.

На 48-й минуте полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев у центрального круга отпустил от себя мяч и прыгнул в ноги Гассама - арбитр сразу же достал красную карточку. Вскоре Тюрин справа выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть голкипера. На 90-й минуте быструю атаку провели хозяева - Глеб Шильников справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближнюю штангу, мяч отскочил в центр, где на добивании сыграл Илья Кухарчук.

«Ротор» победил во втором матче подряд и с 10 очками делит второе место, соперник - девятое.

Протокол игры  
Ротор2:0Балтика
(1:0) Шумских Алексей39'  
(2:0) Кухарчук Илья90'  
Чагров НикитаСемёнов Андрей ИгоревичШвецов МаксимШумских АлексейПрищепа ДмитрийПлотников Никита  37' 58' (Завезён Юрий ( 58') Болотов Евгений  46' 58' (Таликин Дамир ( 58') Тюрин Владислав 70' (Кухарчук Илья ( 70') Касимов Тимур 41' (Шильников Глеб ( 41'  90') Мальцев Михаил  48'Агеев Михаил 55' (Плиев Заурбек ( 55')
Запасные: Камлашев ДаниилУсанов АлексейСоколов ИгорьЛутцев АртёмМорозов ВладиславАверкиев ВадимМухин Евгений
Свинов ИльяТерентьев Денис 54' (Петров Илья ( 54') Мохаммад Амир 80' (Титков Николай ( 80') Гассама НатанАндраде КевинГлушков Никита АндреевичПряхин СергейАванесян Тигран  24' 62' (Стефанович Илья ( 62'  90') Эльдарушев Абу-СаидФернандес Алекс II 80' (Осипов Александр ( 80') Зазвонкин Иван 54' (Саусь Владислав ( 54')
Запасные: Бозов НикитаКовалёв ЮрийНикишин КириллЛуна ДиегоКалачёв ИльяКапленко КириллЛюбаков Егор
16 августа.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Балтика

Новости по матчу

15 Августа
09:49
Экспресс на футбол с надёжным коэффициентом — 16 августа 2024
08:38
Актуальная ставка и прогноз на матч Ротор  – Балтика Мелбет-Первой лиги – 16 августа 2024
12 Августа
20:55
Бояринцев надеется, что в будущем «Ротор» поставит перед собой цель выйти в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
kos34rus
16 Августа 2024 в 21:49
Мужчины!!!
Ответить
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Дзюба выбрал новый клуб Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ротор Ротор
Балтика Балтика
2
0
3.00 3.20 2.45
Видео
17.08.24 в 17:00
Шинник Шинник
Родина Москва Родина Москва
Видео
17.08.24 в 17:30
КАМАЗ КАМАЗ
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Видео
17.08.24 в 19:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Алания Алания
1.95 3.35 3.85
Видео
17.08.24 в 19:24
Торпедо Москва Торпедо Москва
Нефтехимик Нефтехимик
2.11 3.25 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
22:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тренев - новый тренер «Сибири»
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» переиграл «Балтику», проведя тайм в меньшинстве 1
13:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Появилась информация об условиях трансфера Писарского в «Сочи»
13:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Писарский – игрок «Сочи» официально
11:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в гостях против «КАМАЗа»
13 Августа
17:39 · Россия. Премьер-лига
Дркушич — игрок «Зенита» официально
13:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Журавлёв: «Стыдно, если не буду играть на высоком уровне»
12 Августа
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев надеется, что в будущем «Ротор» поставит перед собой цель выйти в РПЛ
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» всухую обыграл «Уфу» на выезде
19:12 · Россия. Премьер-лига
Пятибратову звонили из «Факела» ещё на прошлой неделе
18:49 · Россия. Премьер-лига
Бывший лидер «Урала» Кулаков продолжит карьеру в Медиалиге
18:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
16-летний игрок забил за «Урал» в Мелбет-Первой лиге
18:04 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов – о «Факеле»: «Со мной никто не связывался»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков оценил трансфер Дркушича в «Зенит»
11 Августа
21:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» отыграла у «Чайки» фору в два гола
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Нефтехимиком» и остался лидером
20:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Футболиста «Родины» увезли в больницу прямо с поля
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол принёс «Ротору» победу в матче с «Тюменью»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма предложения по Дркушичу со стороны «Осасуны»
10 Августа
23:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна»: у Дркушича три варианта слухи
21:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» по делу обыграл «Аланию»
21:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрые голы помогли «Сочи» одолеть «Черноморец»
19:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича высказался о будущем игрока
18:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «Шинник» всухую открыли пятый тур
09 Августа
17:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Сочи» высказались о ситуации Дркушича
Все новости
Рекомендуем