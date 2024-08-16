«Ротор» переиграл «Балтику», проведя тайм в меньшинстве

Шестой тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем середняков, «Ротора» и «Балтики», набравших на старте по семь очков.

На 11-й минуте слева последовал прострел гостей вдоль ворот, Натан Гассама махнул ногой мимо мяча, а у дальней штанги удар Алекса Фернандеса в упор сумел парировать вратарь. На 39-й минуте Владислав Тюрин от углового флага навесил на Алексея Шумских, который головой направил мяч в правый угол ворот, а голкипер удар с пяти метров отразить шансов имел мало - 1:0.

На 48-й минуте полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев у центрального круга отпустил от себя мяч и прыгнул в ноги Гассама - арбитр сразу же достал красную карточку. Вскоре Тюрин справа выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть голкипера. На 90-й минуте быструю атаку провели хозяева - Глеб Шильников справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближнюю штангу, мяч отскочил в центр, где на добивании сыграл Илья Кухарчук.

«Ротор» победил во втором матче подряд и с 10 очками делит второе место, соперник - девятое.