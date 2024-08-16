Победа в чемпионате с помощью напильника и связь клуба с Карамзиным: что необычного в 100-летней истории «Торпедо»

17 августа в Лужниках состоится матч «Торпедо» – «Нефтехимик», приуроченный к столетию московского клуба. А мы вспомним историю команды и любопытные факты из неё.

В 1924 году Союзом металлистов массово создавались футбольные клубы из разных районов Москвы, одним из этих клубов и был «Пролетарская Кузница», игравший на улице Ленинская слобода, находящейся рядом с нынешней станцией метро «Автозаводская». Позже клуб стал в АМО на базе автомобильного завода, а современное название «Торпедо» получил только в 1936 году. Это название связано с автомобильной тематикой – словом «торпедо» тогда называли разновидность скоростного автомобиля, он же и оказался на эмблеме вместе с литерой Т.

Есть байка, что в какой-то момент клуб могли переименовать в «Авангард», некоторые посчитали, что слово «Торпедо» звучит слишком буржуазно, однако переименования не случилось. А клуб за свою богатую историю успел 3 раза выиграть чемпионат СССР и 7 раз завоевать кубок страны. Команда доходила до четвертьфиналов Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА (уже в российскую историю).

История «Торпедо» интересным образом пересекается с великим российским историком и писателем Н. М Карамзиным. Железнодорожная станция «Лизино», располагавшаяся на Ленинской слободе, играла важную роль в развитии города: она обслуживала два крупных предприятия – заводы «Динамо» и ЗиЛ. В то время около вокзала существовали Лизина площадь, Лизин тупик и Лизин пруд – тот самый, упоминаемый Карамзиным в «Бедной Лизе».

Именно «Торпедо» стало первым московским клубом, сыгравшим в Кубке чемпионов. Команда попала на «Интер» Эленио Эрреры, олицетворявшим Катенначо. Закрытый стиль игры помог итальянцам пройти дальше. В Милане «Интер» выиграл со счётом 1:0, а в Москве случилась нулевая ничья. На игре присутствовали рекордные 105 тысяч болельщиков.

Победа с помощью напильника

Весьма драматичным получилось последнее советское чемпионство команды. 6 ноября 1976 года «Торпедо» играло с тбилисским «Динамо». Мороз в тот день выдался настолько сильным, что поле пожелтело и было покрытой тонкой коркой льда. Игрок той команды Сергей Гришин вспоминал, что футболисты попросили водителя автобуса вынести им несколько напильников и хорошо заточили шипы. Сцепление с газоном сохранялось хорошим, и команда выиграла со счётом 1:0. Интересно, что в этом же сезоне «Торпедо» поучаствовало в вылете из Высшей лиги «Спартака». Тогда отношения между командами были весьма напряжённые. В последнем туре команда уступила в Ереване «Арарату», который и боролся со «Спартаком». Конечно, поклонники «Спартака» обвиняли торпедовцев в помощи «Арарату», но те яро отвергали любые обвинения.

Грустная действительность

А вот в российскую историю результаты у команды были куда более скромными. Лучшим результатом является бронза в сезоне-2000. Тренировал тогда команду Виталий Шевченко, а 8 матчей отыграл будущий обладатель Кубка УЕФА и бронзовых медалей Евро Константин Зырянов. Дважды после этого команда финишировала 4-й, а спустя 6 лет после бронзовых медалей впервые в истории чемпионатов России вылетела из Высшей лиги. С тех пор «чёрно-белые» успели поиграть в любительской лиге и дважды возвращались в РПЛ, правда, закрепиться оба раза не вышло.

Сейчас команду возглавляет Олег Кононов, перед которым традиционно для «Торпедо» стоят большие задачи. На данный момент после 4 туров «чёрно-белые» располагаются на 5-м месте. С учётом вылета «Сочи», «Балтики» и «Урала» конкуренция в Первой лиге в этом сезоне очень серьёзная, но поклонники «Торпедо» верят в свою команду. Занятно, что в отличие от многих команд, где за болельщиками закреплён 12-й номер, в «Торпедо» за болельщиками закреплён 1-й номер, также 6-й номер закреплён за семьёй Шустиковых. Трое её представителей прославляли команду, и как знать, может быть, за «Торпедо» ещё сыграет футболист под этим номером.