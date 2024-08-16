Появилась информация об условиях трансфера Писарского в «Сочи»

Нападающий Владимир Писарский будет играть за «Сочи». О трансфере 28-летнего футболиста в пятницу было объявлено официально. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», аренда Писарского будет бесплатной. «Сочи» будет иметь право выкупа игрока за 50 миллионов рублей. При возвращении в Премьер-лигу выкуп станет обязательным. В то же время отмечается, что «барсы» полностью взяли на себя заработную плату игрока.

«Сочи» представляет Мелбет-Первую лигу, то есть второй по рангу футбольный дивизион России. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Енисея» на выезде.