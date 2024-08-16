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Мелбет-Первая лига

Писарский – игрок «Сочи» официально

16 Августа 2024 • 13:24 Комментировать
Енисей
...
Сочи
1 3.55 X 3.40 2 2.10
18.08 10:00

Нападающий Владимир Писарский сменил клубную прописку. «Сочи»  официально объявил об аренде 28-летнего футболиста у «Крыльев Советов». В соглашении между клубами прописано право приоритетного выкупа по истечению аренды.

В «Сочи» Писарский взял себе игровой номер 7.

Как известно, «Сочи» весной вылетел из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. В пяти стартовых турах второго дивизиона сочинцы набрали семь очков. Команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Сочи» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Енисея» на выезде.

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