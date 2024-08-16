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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» сыграет в гостях против «КАМАЗа»

16 Августа 2024 • 11:09 Комментировать
КАМАЗ
...
СКА-Хабаровск
17.08 17:30

«СКА-Хабаровск» отправился в Набережные Челны, где в субботу команде предстоит сыграть с «КАМАЗом» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги.

В прошлом сезоне челнинцы заняли 12-е место, а в текущем - идут 13-ми, набрав столько же очков, как и дальневосточники. «КАМАЗ» начал с трех поражений, а затем обыграл «Родину» и на последней минуте упустил победу над «Торпедо».

Между собой команды встречались 25 раз, хабаровчане выиграли 6 матчей, в 10 уступили, и в 9 поединках была зафиксирована ничья.

Игра начнется в 17:30 мск (0:30 по Хабаровску). Прямая трансляция будет доступна на сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск», а также на сайте «Матч ТВ».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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