Бояринцев надеется, что в будущем «Ротор» поставит перед собой цель выйти в РПЛ

Наставник волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев ответил на вопрос о возможном возвращении команды в РПЛ.

На данный момент «Ротор» выступает в Мелбет-Первой лиге России.

«Ротор» — команда с большим прошлым. И надеюсь, с большим будущим. Здесь всегда было много болельщиков. Надеюсь, в будущем «Ротор» поставит перед собой цель выйти в РПЛ», — приводит слова Бояринцева Metaratings.

Напомним, последний раз «Ротор» играл в элитном российском дивизионе в сезоне-2020/21.

После пяти сыгранных туров волгоградский клуб находится на 11-й позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав семь очков.