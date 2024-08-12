«Урал» всухую обыграл «Уфу» на выезде

В предпоследнем матче пятого тура Мелбет-Первой лиги «Уфа» принимала «Урал». Гости были острее и добились успеха.

На 33-й минуте Андрей Егорычев разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Воронов спокойно подработал мяч, а затем на исполнение уверенно пробил в правый угол ворот - 0:1. Роман Пасевич смог убежать к правому углу штрафной площади, далее обыграл соперника и пробил на исполнение в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме Егорычев разогнал атаку по центру и выполнил передачу на правый край штрафной площади, Ионов убежал к ближнему углу вратарской и пробил по воротам, Баклов хорошо сократил дистанцию и отбил мяч. От центра поля последовал заброс на ход Алексею Ионову по центру, тот убежал один на один с голкипером и уверенно перебросил мяч в сетку - 0:2.

«Урал» с 10 очками выходит на второе место, у соперника остается три очка, это вторая строчка с конца.