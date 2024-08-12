Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Урал» всухую обыграл «Уфу» на выезде

12 Августа 2024 • 19:24 Комментировать
Уфа
0:2
Урал
окончен

В предпоследнем матче пятого тура Мелбет-Первой лиги «Уфа» принимала «Урал». Гости были острее и добились успеха.

На 33-й минуте Андрей Егорычев разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Воронов спокойно подработал мяч, а затем на исполнение уверенно пробил в правый угол ворот - 0:1. Роман Пасевич смог убежать к правому углу штрафной площади, далее обыграл соперника и пробил на исполнение в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме Егорычев разогнал атаку по центру и выполнил передачу на правый край штрафной площади, Ионов убежал к ближнему углу вратарской и пробил по воротам, Баклов хорошо сократил дистанцию и отбил мяч. От центра поля последовал заброс на ход Алексею Ионову по центру, тот убежал один на один с голкипером и уверенно перебросил мяч в сетку - 0:2.

«Урал» с 10 очками выходит на второе место, у соперника остается три очка, это вторая строчка с конца.

Протокол игры  
Уфа0:2Урал
  33'Воронов Максим (0:1)
  78'Ионов Алексей (0:2)
Баклов ОлегКарпов ВадимГуренко Артём 46' (Мацхарашвили Никита ( 46') Перченок АлександрКутин ДенисТеняев Александр 58' (Захаров Глеб ( 58') Адаев Владислав 76' (Гараев Виктор ( 76') Пасевич РоманАнисимов АндрейАгеян Мигран 76' (Гыстаров Расул ( 76') Ложкин Владислав 67' (Муллин Камиль ( 67')
Запасные: Ушахин ЛевШаваев АлиханОзманов ДавидЛукьянов АлександрЧернов Алексей
Мамин АлексейБевеев Мингиян  32' 46' (Каштанов Алексей ( 46') Гогличидзе ЛеоФилипенко ЕгорИтало VIАюпов ТимурИшков Илья 71' (Порохов Илья ( 71') Железнов Юрий 55' (Ионов Алексей ( 55'  62') Мишкич ДаниелЕгорычев АндрейВоронов Максим 46' (Маргасов Тимофей ( 46')
Запасные: Чудин ИванМосин ЕгорАрапов ДмитрийЭмерсон Иллой-АйетМалькевич ВладиславБочеров ВалерийСунгатулин Фаниль
12 августа.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Урал Уфа

Новости по матчу

Сегодня, 12 Августа
18:23
16-летний игрок забил за «Урал» в Мелбет-Первой лиге
11 Августа
15:36
Ставка и прогноз на матч Уфа  – Урал Мелбет-Первой лиги – 12 августа 2024
06 Августа
17:07
Агент отреагировал на информацию о срыве трансфера Пршира в «Урал»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уфа Уфа
Урал Урал
0
2
3.80 3.25 2.00
Видео
12.08.24 в 20:00
КАМАЗ КАМАЗ
Торпедо Москва Торпедо Москва
3.15 3.10 2.33
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Августа
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» всухую обыграл «Уфу» на выезде
19:12 · Россия. Премьер-лига
Пятибратову звонили из «Факела» ещё на прошлой неделе
18:49 · Россия. Премьер-лига
Бывший лидер «Урала» Кулаков продолжит карьеру в Медиалиге
18:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
16-летний игрок забил за «Урал» в Мелбет-Первой лиге
18:04 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов – о «Факеле»: «Со мной никто не связывался»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков оценил трансфер Дркушича в «Зенит»
11 Августа
21:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» отыграла у «Чайки» фору в два гола
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Нефтехимиком» и остался лидером
20:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Футболиста «Родины» увезли в больницу прямо с поля
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол принёс «Ротору» победу в матче с «Тюменью»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма предложения по Дркушичу со стороны «Осасуны»
10 Августа
23:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна»: у Дркушича три варианта слухи
21:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» по делу обыграл «Аланию»
21:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрые голы помогли «Сочи» одолеть «Черноморец»
19:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича высказался о будущем игрока
18:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «Шинник» всухую открыли пятый тур
09 Августа
17:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Сочи» высказались о ситуации Дркушича
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона
11:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»
11:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» меняют систему подогрева
08 Августа
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Чайки» Руденко – игрок месяца в Мелбет-Первой лиге
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: Дркушич близок к отъезду из России
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» готова отдать в аренду Арбузова
17:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Колыванов дал совет вылетевшим из РПЛ клубам Мелбет-Первой лиги
17:33 · Россия. Премьер-лига
У «Ротора» нет права выкупа Кухарчука
Все новости
Рекомендуем