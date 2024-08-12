16-летний игрок забил за «Урал» в Мелбет-Первой лиге

В понедельник, 12 августа в Уфе в рамках пятого тура Мелбет-Первой лиги встречаются местная «Уфа» и екатеринбургский «Урал». В составе «Урала» на 33-й минуте отличился юный игрок линии нападения Максим Воронов.

Сегодня молодому футболисту всего лишь 16 лет. Также это его первый гол за основную команду «шмелей».

Напомним, что «Урал» в этом сезоне впервые за 11 лет выступает во втором по силе дивизионе российского футбола после вылета из РПЛ. Текстовую трансляцию поединка уфимцев и екатеринбуржцев проводит наш портал. По итогу первого тайма минимально благодаря голу Воронова впереди гости.