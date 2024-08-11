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Мелбет-Первая лига

«Родина» отыграла у «Чайки» фору в два гола

11 Августа 2024 • 21:00 Комментировать
Чайка
2:2
Родина Москва

«Чайка» с «Родиной» провели насыщенный событиями матч пятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на шестой минуте Александр Хохлачёв оторвался от опекуна, рванул к воротам и сходу плотно и точно стрельнул - 1:0. На 28-й минуте травму головы получил Амур Калмыков и был эвакуирован в больницу прямо с поля. Тут же Станислав Библик ворвался в штрафную и красиво перебросил вратаря - 2:0. У гостей шикарный рейд Йорди Рейны с пасом на Михаила Рядно, который в упор попал в кипера. Александр Юшин вернул интригу мастерской игрой в штрафной и зрячим своевременным ударом. Вскоре Юшин снова блеснул дриблингом и поразил ближний угол - 2:2.

С 9 очками «Чайка» делит третье место, соперник проигрывает один балл.

Протокол игры  
Чайка2:2Родина Москва
(1:0) Хохлачёв Александр6'  
(2:0) Библик Станислав33'  
  60'Юшин Александр (2:1)
  66'Юшин Александр (2:2)
Штепа МихаилНестеров Александр 65' (Евдокимов Андрей ( 65') Кармаев НикитаПивоваров ДмитрийНиколаев Олег 65' (Пелих Данил ( 65') Бамматгереев Муслим 56' (Козаченко Олег ( 56'  64') Янов ДанилаЗарыпбеков ЭльдиярКожедуб Святослав 56' (Котов Дмитрий ( 56') Хохлачёв АлександрБиблик Станислав 46' (Руденко Владислав ( 46')
Запасные: Левин МаксимИвашин АндрейПятибратов ДанилХоданович АндрейМаляров НикитаЧерняков Даниил
Корякин АлександрЮдинцев Георгий 36' (Мусаев Леон ( 36') Кочиев ХетагКлещенко АлександрМещанинов АртёмШадринцев Дмитрий 60' (Самко Владислав ( 60') Рядно Михаил 85' (Крижан Митча ( 85') Фищенко Руслан  40'Гордюшенко Астемир 85' (Шайхтдинов Дамир ( 85') Юшин АлександрКалмыков Амур 32' (Рейна Йорди ( 32')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичТананеев ДмитрийТрунтаев ЕгорСангаре ДэвидСокол Артём
11 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Чайка Родина Москва

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Чайка  – Родина Мелбет-Первой лиги – 11 августа 2024
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