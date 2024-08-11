«Родина» отыграла у «Чайки» фору в два гола

«Чайка» с «Родиной» провели насыщенный событиями матч пятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на шестой минуте Александр Хохлачёв оторвался от опекуна, рванул к воротам и сходу плотно и точно стрельнул - 1:0. На 28-й минуте травму головы получил Амур Калмыков и был эвакуирован в больницу прямо с поля. Тут же Станислав Библик ворвался в штрафную и красиво перебросил вратаря - 2:0. У гостей шикарный рейд Йорди Рейны с пасом на Михаила Рядно, который в упор попал в кипера. Александр Юшин вернул интригу мастерской игрой в штрафной и зрячим своевременным ударом. Вскоре Юшин снова блеснул дриблингом и поразил ближний угол - 2:2.

С 9 очками «Чайка» делит третье место, соперник проигрывает один балл.