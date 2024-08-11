«Родина» отыграла у «Чайки» фору в два гола

«Чайка» с «Родиной» провели насыщенный событиями матч пятого тура Мелбет-Первой лиги. Уже на шестой минуте Александр Хохлачёв оторвался от опекуна, рванул к воротам и сходу плотно и точно стрельнул - 1:0. На 28-й минуте травму головы получил Амур Калмыков и был эвакуирован в больницу прямо с поля. Тут же Станислав Библик ворвался в штрафную и красиво перебросил вратаря - 2:0. У гостей шикарный рейд Йорди Рейны с пасом на Михаила Рядно, который в упор попал в кипера. Александр Юшин вернул интригу мастерской игрой в штрафной и зрячим своевременным ударом. Вскоре Юшин снова блеснул дриблингом и поразил ближний угол - 2:2.
С 9 очками «Чайка» делит третье место, соперник проигрывает один балл.
Протокол игры
|(1:0) Хохлачёв Александр6'
|(2:0) Библик Станислав33'
|60'Юшин Александр (2:1)
|66'Юшин Александр (2:2)
Штепа Михаил•Нестеров Александр65' (Евдокимов Андрей (65') •Кармаев Никита•Пивоваров Дмитрий•Николаев Олег65' (Пелих Данил (65') •Бамматгереев Муслим56' (Козаченко Олег (56') • 64'Янов Данила•Зарыпбеков Эльдияр•Кожедуб Святослав56' (Котов Дмитрий (56') •Хохлачёв Александр•Библик Станислав46' (Руденко Владислав (46')
Корякин Александр•Юдинцев Георгий36' (Мусаев Леон (36') •Кочиев Хетаг•Клещенко Александр•Мещанинов Артём•Шадринцев Дмитрий60' (Самко Владислав (60') •Рядно Михаил85' (Крижан Митча (85') •Фищенко Руслан• 40'Гордюшенко Астемир85' (Шайхтдинов Дамир (85') •Юшин Александр•Калмыков Амур32' (Рейна Йорди (32')
11 августа.
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