«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Нефтехимиком» и остался лидером

«Арсенал» и «Нефтехимик», лидеры Мелбет-Первой лиги, встретились в матче пятого тура. На 32-й минуте в атаке гости, передача на Саида Алиева, который вошёл в чужую штрафную площадь, нашёл момент для удара с левой ноги, но вратарь среагировал и отразил мяч в сторону. Еще атака, голевая - подача Максима Петрова на линию вратарской, удар по воротам последовал от Константина Шильцова, мяч попал в голову защитника, следом в перекладину, отскочил в землю, а затем был добит в ворота - 0:1. Даниил Сагуткин подправил мяч, который был пущен Александром Кахидзе, небольшая корректировка, игровой снаряд ударился в штангу.

После перерыва приложился Алексей Бердников с правой ноги с 25 метров, но пробил выше цели. Никто уже не мог помочь гостям после попытки Максима Кайнова, но по красивой дуге игровой снаряд ударился в перекладину. На 87-й минуте вышедший в перерыве Сергей Ткачёв пробил в дальний угол с 10 метров с левой ноги и попал, а красивый прыжок кипера только добавил эффектности моменту - 1:1.

«Арсенал» остается лидером с 13 очками, соперник второй с отставанием в три пункта.