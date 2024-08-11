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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Нефтехимиком» и остался лидером

11 Августа 2024 • 20:59 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Нефтехимик
окончен

«Арсенал» и «Нефтехимик», лидеры Мелбет-Первой лиги, встретились в матче пятого тура. На 32-й минуте в атаке гости, передача на Саида Алиева, который вошёл в чужую штрафную площадь, нашёл момент для удара с левой ноги, но вратарь среагировал и отразил мяч в сторону. Еще атака, голевая - подача Максима Петрова на линию вратарской, удар по воротам последовал от Константина Шильцова, мяч попал в голову защитника, следом в перекладину, отскочил в землю, а затем был добит в ворота - 0:1. Даниил Сагуткин подправил мяч, который был пущен Александром Кахидзе, небольшая корректировка, игровой снаряд ударился в штангу.

После перерыва приложился Алексей Бердников с правой ноги с 25 метров, но пробил выше цели. Никто уже не мог помочь гостям после попытки Максима Кайнова, но по красивой дуге игровой снаряд ударился в перекладину. На 87-й минуте вышедший в перерыве Сергей Ткачёв пробил в дальний угол с 10 метров с левой ноги и попал, а красивый прыжок кипера только добавил эффектности моменту - 1:1.

«Арсенал» остается лидером с 13 очками, соперник второй с отставанием в три пункта.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:1Нефтехимик
  33'Шильцов Константин (0:1)
(1:1) Ткачёв Сергей86'  
Левашов МихаилБольшаков КириллБердников АлексейЖилкин Григорий  11' 46' (Ткачёв Сергей ( 46'  86') Цараев АланКайнов МаксимНдука Ифеани Давид 59' (Семенчук Давид ( 59') Раздорских Никита 38' (Дмитриев Олег ( 38') Липовой ДанилХабибов Ансор  14' 46' (Попов Артём ( 46') Минаев Роман 38' (Турищев Максим ( 38')
Запасные: Шевченко ЕвгенийКоротков Александр АлександровичПеченкин НикитаКашинцев ТимофейАзявин ИльяСугробов ВладимирНикитин Андрей Владимирович
Янович НикитаСитдиков МаратШоркин МаксимКахидзе АлександрСагуткин ДаниилДжамилов СултанШильцов Константин 69' (Валиахметов Эдуард ( 69') Родин Даниил  47' 79' (Шарифуллин Линар ( 79') Емельянов ДанилаПетров Максим Вячеславович 82' (Толстопятов Николай ( 82') Алиев Саид 69' (Морозов Кирилл ( 69')
Запасные: Голыбин РенатГолубев АндрейПершин МатвейМагомедов РашидМарухин Владимир
11 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Арсенал Тула

Новости по матчу

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16:29
Ставка и прогноз на матч Арсенал  – Нефтехмик Мелбет-Первой лиги – 11 августа 2024
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