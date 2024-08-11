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Мелбет-Первая лига

Футболиста «Родины» увезли в больницу прямо с поля

11 Августа 2024 • 20:47 Комментировать
Чайка
2:2
Родина Москва
2-й тайм

Матч пятого тура Мелбет-Первой лиги «Чайка» - «Родина» прерывался для оказания помощи пострадавшему футболисту. На 28-й минуте поединка форвард гостей Амур Калмыков столкнулся с голкипером соперника Михаилом Штепой и получил сильный удар в голову, после чего еще неудачно упал на газон. Прямо на поле выехала карета скорой помощи и отвезла Калмыкова в больницу. На тот момент игрок пришел в сознание, но наверняка получил сотрясение мозга. Его вскоре заменил Йорди Рейна.

В данном матче скоро финальный свисток, на данный момент на табло счет 2:2. У хозяев отличились Александр Хохлачёв и Станислав Библик, у соперника дубль в активе Александра Юшина.

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Евро-Футбол.Ру,
Амур Калмыков Родина Москва

Новости по матчу

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21:42
Бесплатная ставка и прогноз на матч Чайка  – Родина Мелбет-Первой лиги – 11 августа 2024
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