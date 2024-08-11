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Мелбет-Первая лига

Быстрый гол принёс «Ротору» победу в матче с «Тюменью»

11 Августа 2024 • 17:05 Комментировать
Тюмень
0:1
Ротор
окончен

В пятом туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Ротор». В первой серьезной атаке гости добились успеха - Евгений Болотов разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на левую половину поля, Дмитрий Прищепа в свою очередь немного продвинулся вперёд, а затем отлично пробил в дальний угол ворот, мяч полетел низом, и голкипер не смог спасти свою команду. Андрей Семёнов подкараулил отскок мяча и выполнил подачу в центр вратарской, кипер сыграл не очень удачно и смахнул мяч рукой на левый край вратарской, оттуда Даниил Камлашев в касание пробил, а вратарь успел переместиться и в прыжке спас свою команду. Из центра поля последовал заброс на ход Владиславу Тюрину по правой половине поля, Михаил Петров вроде бы и перехватил мяч, но затем защитник «Тюмени» допустил грубую ошибку и подарил мяч сопернику, Владислав имел отличный шанс, чтобы забить гол, но полузащитник «Ротора» из отличной позиции толком не попал по мячу.

После перерыва Никита Плотников разогнал атаку по левому флангу и затем сделал перевод на правый край штрафной площади, Тимур Касимов вытянул на себя голкипера и двух защитников «Тюмени», далее последовала передача в центр штрафной площади, но Тюрин из отличной позиции умудрился запустить мяч выше цели. Удалось игрокам «Тюмени» провести хорошую атаку по центру, которая завершилась передачей пяткой от Михаила Сухорученко на ход Кирилл Косареву, тот вышел один на подин с вратарем, голкипер «Ротора» быстро сократил дистанцию и, растянувшись, отбил мяч после удара в правый угол ворот.

«Ротор» заслуженно победил и с 7 очками делит шестое место, у соперника 4 балла и 13-я позиция.

Протокол игры  
Тюмень0:1Ротор
  3'Прищепа Дмитрий (0:1)
Савин АндрейБем АлександрСухорученко МихаилПетров МихаилВоропаев АртёмТалалай ДенисПетухов Илья 46' (Коротаев Александр ( 46') Медведев Артём 46' (Клёнкин Данил ( 46') Карпов Данил 73' (Косарев Кирилл ( 73') Кенфак Оливье 65' (Кулишев Артём ( 65') Купцов Дмитрий 46' (Ткачук Денис ( 46')
Запасные: Гошев ЕвгенийПоройков СтаниславМарьянов АндрейТихонов АртёмКалугин НикитаКурышев Виктор
Чагров НикитаПрищепа ДмитрийШвецов МаксимСемёнов Андрей ИгоревичШумских АлексейПлотников Никита 60' (Кухарчук Илья ( 60') Болотов Евгений 79' (Завезён Юрий ( 79') Тюрин Владислав  19' 60' (Морозов Владислав ( 60') Камлашев Даниил 46' (Касимов Тимур ( 46'  74') Мальцев МихаилАгеев Михаил 60' (Шильников Глеб ( 60')
Запасные: Усанов АлексейСоколов ИгорьЛутцев АртёмТаликин ДамирАверкиев ВадимМухин Евгений
11 августа.
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Ротор Тюмень

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