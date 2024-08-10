«Енисей» по делу обыграл «Аланию»

«Алания» играла против «Енисея» в матче пятого тура Мелбет-Первой лиги и ничем опасным не запомнилась. У гостей Даниил Григорьев после дальнего заброса оттер защитника, оказался сам перед воротами и пробил выше. Во втором тайме Александр Ломакин от левого угла штрафной выдал отличный заброс на Артура Гилязетдинова, который разобрался с опекуном и стрельнул под перекладину - 0:1. Гилязетдинов еще раз обострял после подачи слева, но минимальный промах после удара в касание. И еще раз опасность пришла с левого фланга, Максим Савельев в борьбе переправлял мяч в дальнюю часть ворот - парировано.
0:1, «Енисей» с 6 очками вышел на 11-е место, у соперника на один балл больше.
Протокол игры
|59'Гилязетдинов Артур (0:1)
Солдатенко Ростислав•Татаев Алексей•Плиев Константин•Бага Алан•Бутаев Аллон68' (Кокоев Давид (68') •Москаленчик Илья•Чочиев Алан60' (Абдоков Нури (60') •Гаглоев Тарас80' (Дряев Арсен (80') •Макаров Сергей68' (Хугаев Алан (68') •Цаллагов Ибрагим•Долгов Павел68' (Губиев Эрик (68')
Антипин Станислав•Гилязетдинов Артур86' (Мазурин Андрей (86') • 90'Ширяев Максим•Масловский Александр•Рукас Томас•Цесь Ян•Самойлов Денис• 79'Шипунов Тимофей13' (Григорьев Даниил (13') •Ломакин Александр•Чуканов Андреа• 63'Савельев Максим86' (Молтенинов Илья (86')
10 августа.
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