Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Енисей» по делу обыграл «Аланию»

10 Августа 2024 • 21:09 Комментировать
Алания
0:1
Енисей

«Алания» играла против «Енисея» в матче пятого тура Мелбет-Первой лиги и ничем опасным не запомнилась. У гостей  Даниил Григорьев после дальнего заброса оттер защитника, оказался сам перед воротами и пробил выше. Во втором тайме Александр Ломакин от левого угла штрафной выдал отличный заброс на Артура Гилязетдинова, который разобрался с опекуном и  стрельнул под перекладину - 0:1. Гилязетдинов еще раз обострял после подачи слева, но минимальный промах после удара в касание. И еще раз опасность пришла с левого фланга, Максим Савельев в борьбе переправлял мяч в дальнюю часть ворот - парировано.

0:1, «Енисей» с 6 очками вышел на 11-е место, у соперника на один балл больше.

Протокол игры  
Алания0:1Енисей
  59'Гилязетдинов Артур (0:1)
Солдатенко РостиславТатаев АлексейПлиев КонстантинБага АланБутаев Аллон 68' (Кокоев Давид ( 68') Москаленчик ИльяЧочиев Алан 60' (Абдоков Нури ( 60') Гаглоев Тарас 80' (Дряев Арсен ( 80') Макаров Сергей 68' (Хугаев Алан ( 68') Цаллагов ИбрагимДолгов Павел 68' (Губиев Эрик ( 68')
Запасные: Засеев АзаматНафиков ВикторДауров РусланТарба ЗаурЧимези УльямсНатабашвили Георгий
Антипин СтаниславГилязетдинов Артур 86' (Мазурин Андрей ( 86'  90') Ширяев МаксимМасловский АлександрРукас ТомасЦесь ЯнСамойлов Денис  79'Шипунов Тимофей 13' (Григорьев Даниил ( 13') Ломакин АлександрЧуканов Андреа  63'Савельев Максим 86' (Молтенинов Илья ( 86')
Запасные: Лайкин МаксимНадольский АлександрШамов ЕгорДенисов Роман
10 августа.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Алания Енисей

Новости по матчу

07 Августа
19:52
Надёжная ставка и прогноз на матч Алания  – Енисей Мелбет-Первой лиги – 10 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Спартак» получил предложение по легионеру Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Байер может сыграть в АПЛ Зиньковский может покинуть «Спартак» в случае прихода Актюркоглу «Манчестер Сити» выбрал замену Альваресу с ценником в 55 млн евро «Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола
Спортивные новости
МОК принял важное решение по России На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Шинник Шинник
0
0
2.09 3.20 3.55
Видео
Окончен
Сокол Сокол
Балтика Балтика
1
1
3.35 3.15 2.20
Видео
Окончен
Алания Алания
Енисей Енисей
0
1
2.13 3.25 3.40
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Черноморец Нв Черноморец Нв
2
1
1.68 3.40 5.60
Видео
11.08.24 в 15:00
Тюмень Тюмень
Ротор Ротор
2.22 3.15 3.35
Видео
11.08.24 в 19:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Нефтехимик Нефтехимик
2.03 3.15 3.85
Видео
11.08.24 в 19:00
Чайка Чайка
Родина Москва Родина Москва
3.05 3.15 2.36
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
21:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» по делу обыграл «Аланию»
21:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрые голы помогли «Сочи» одолеть «Черноморец»
19:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича высказался о будущем игрока
18:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «Шинник» всухую открыли пятый тур
09 Августа
17:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Сочи» высказались о ситуации Дркушича
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона
11:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»
11:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» меняют систему подогрева
08 Августа
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Чайки» Руденко – игрок месяца в Мелбет-Первой лиге
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: Дркушич близок к отъезду из России
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» готова отдать в аренду Арбузова
17:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Колыванов дал совет вылетевшим из РПЛ клубам Мелбет-Первой лиги
17:33 · Россия. Премьер-лига
У «Ротора» нет права выкупа Кухарчука
17:28 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук рассказал, кто повлиял на его переход в «Ротор»
07 Августа
20:21 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов назвал два минуса Мелбет-Первой лиги
17:34 · Россия. Премьер-лига
«Ротор» арендовал игрока «Химок» официально
06 Августа
22:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гбамбле может перейти в «Шинник», ивуариец не устроил Кононова в «Торпедо» слухи
21:38 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук близок к переходу в «Ротор», игрок уже едет в Волгоград
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент отреагировал на информацию о срыве трансфера Пршира в «Урал» эксклюзив
05 Августа
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» в последней атаке дожал «Енисей»
04 Августа
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» вырвался в лидеры благодаря быстрому голу в ворота «Ротора»
19:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» ушёл из зоны вылета, одолев «Шинник» в битве аутсайдеров
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воецкий: «Поражение для нас отрезвляющее, это в любом случае моя вина»
03 Августа
20:29 · Россия. Премьер-лига
Бабурин назвал лучшего вратаря РПЛ эксклюзив
Все новости
Рекомендуем