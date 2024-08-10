«Енисей» по делу обыграл «Аланию»

«Алания» играла против «Енисея» в матче пятого тура Мелбет-Первой лиги и ничем опасным не запомнилась. У гостей Даниил Григорьев после дальнего заброса оттер защитника, оказался сам перед воротами и пробил выше. Во втором тайме Александр Ломакин от левого угла штрафной выдал отличный заброс на Артура Гилязетдинова, который разобрался с опекуном и стрельнул под перекладину - 0:1. Гилязетдинов еще раз обострял после подачи слева, но минимальный промах после удара в касание. И еще раз опасность пришла с левого фланга, Максим Савельев в борьбе переправлял мяч в дальнюю часть ворот - парировано.

0:1, «Енисей» с 6 очками вышел на 11-е место, у соперника на один балл больше.