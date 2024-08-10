Быстрые голы помогли «Сочи» одолеть «Черноморец»

Неважно стартовавшие в новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Сочи» и «Черноморец» провели матч пятого тура. Судьба поединка предопределилась на стартовых минутах. На левом фланге Руслан Барт подобрал мяч и навесил в центр вратарской, где Сауль Гуарирапа выиграл борьбу у защитника и забил головой. Тут же прорыв Гуарирапы слева с прострелом, голкипер сыграл на перехвате, но Барт был расторопнее нескольких соперников и добавил мяч в сетку - 2:0. В конце первого тайма гости отыграли гол. После розыгрыша углового голкипер «Сочи» грубо ошибся на выходе, не сыграв в мяч, и Андрей Окладников головой поразил пустые ворота.

У сочинцев в целом было больше опасных моментов, но они могли и пропустить. 2:1 в итоге, команда Роберта Морено набрала семь очков и делит шестое место, соперник с тремя баллами - вторую строчку с конца.