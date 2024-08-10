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Агент Дркушича высказался о будущем игрока

10 Августа 2024 • 19:36 Комментировать

Младен Ратковица, агент игрока «Сочи» Вани Дркушича, высказался о ситуации с контрактом своего клиента Вани Дркушича.

Напомним, что защитник «Сочи» выступает за южный коллектив с лета этого года, его контракт с клубом действует ещё два года.

- Будущее? Посмотрим. Есть несколько вариантов. Надеемся, что скоро все станет более ясно, - цитирует агента игрока «Матч ТВ».

Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 млн евро. В прошлом  сезоне Дркушич провел за «Сочи» 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич
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