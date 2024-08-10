«СКА-Хабаровск» и «Шинник» всухую открыли пятый тур

Пятый тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем аутсайдеров, «СКА-Хабаровска» и «Шинника». В середине первого тайма Бен Азиз Загре очень опасно бил после розыгрыша углового, и кипер гостей чудом выручил. Артём Быков в ответ также со стандарта наносил удар головой в падении без помех и буквально с метра промахнулся. Никита Першин слева стрельнул в дальний угол - красивый сейв.

Во втором тайме Василий Алейников издали бил в правый угол, вратарь застыл, а мяч пролетел мимо. Артём Малахов с разворота расстреливал ворота СКА, но кипер среагировал и успел накрыть мяч на подборе. Камран Алиев напоследок почти в упор наносил удар головой с отскоком от газона и не попал.

0:0 в итоге, дальневосточники с четырьмя очками делят 10-е место, соперник прервал серию стартовых поражений, но все равно последний.