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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» и «Шинник» всухую открыли пятый тур

10 Августа 2024 • 18:09 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:0
Шинник

Пятый тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем аутсайдеров, «СКА-Хабаровска» и «Шинника». В середине первого тайма Бен Азиз Загре очень опасно бил после розыгрыша углового, и кипер гостей чудом выручил. Артём Быков в ответ также со стандарта наносил удар головой в падении без помех и буквально с метра промахнулся. Никита Першин слева стрельнул в дальний угол - красивый сейв.

Во втором тайме Василий Алейников издали бил в правый угол, вратарь застыл, а мяч пролетел мимо. Артём Малахов с разворота расстреливал ворота СКА, но кипер среагировал и успел накрыть мяч на подборе. Камран Алиев напоследок почти в упор наносил удар головой с отскоком от газона и не попал.

0:0 в итоге, дальневосточники с четырьмя очками делят 10-е место, соперник прервал серию стартовых поражений, но все равно последний.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:0Шинник
Кузнецов АлексейПокидышев НиколайПоярков Николай 70' (Мирошниченко Никита ( 70') Журавлёв ЮрийБыков АртёмБавин ЮрийАлиев КамранЦаллагов ДзамболатПершин Никита 70' (Гаглоев Александр ( 70') Гаджимурадов Рамазан 64' (Гонгапшев Альбек ( 64') Гонгадзе Георгий 84' (Шарль ( 84')
Запасные: Халимбеков РустамКостюков МихаилСадики НехарЕршов КириллИмамов ИсламПершин ДенисЕмельянов РоманНосков Егор
Айдаров СергейКосогоров АртемийЗагре Бен АзизЧёрный АртурШакуро Павел 82' (Султонов Мухаммад ( 82') Алейников ВасилийКуль Руслан 57' (Джон Джонатан ( 57') Сухомлинов Данила 74' (Якушевич Глеб ( 74') Гбамбле Нене 57' (Зинков Вячеслав ( 57') Самойлов ДмитрийЖамалетдинов Тимур 57' (Малахов Артём ( 57'  65')
Запасные: Кузьминых НиколайКалинин ГлебМитров ТимофейЛаук МаксимСкворцов Лев
10 августа.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник СКА-Хабаровск

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Бесплатная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск  – Шинник Мелбет-Первой лиги – 10 августа 2024
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